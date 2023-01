El hombre que hirió a seis personas en la estación de Gare du Nord tenía una orden de expulsión de Francia

El sospechoso de herir el miércoles a seis personas con arma blanca en la estación de Gare du Nord en París, Francia, tenía una orden de expulsión del país desde verano de 2022, tres años después de su llegada.

De unos veinte años de edad, se cree que podría ser libio o argelino, si bien no contaba con documento de identidad alguno cuando fue detenido. Sus motivaciones no están claras, por el momento, no hay evidencias que sugieran la hipótesis de un ataque terrorista, según fuentes a las que ha tenido acceso el diario 'Le Figaro'.

Los hechos tuvieron lugar a la 6.40 horas, cuando un "individuo extremadamente amenazante" inició un ataque en el interior de la estación, explicó el ministro del Interior, Gérald Darmanin. Los testigos presenciales aseguran que el atacante golpeó alrededor de veinte veces a su primera víctima con una suerte de punzón.

Entre los heridos hay uno de los dos policías que intervino tras producirse el ataque. Su compañero abrió fuego contra el agresor al igual que otro agente que en ese momento estaba fuera de servicio. Alcanzado por dos balas en el pecho y otra en uno de sus brazos, fue escoltado hasta un hospital.

El asaltante ha sido puesto bajo custodia policial y será investigado por intento de asesinato, señala la Fiscalía de París.

Europa Press