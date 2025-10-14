'El honor de mi vida'. Erik Spoelstra dirigirá a EEUU en los Juegos de Los Ángeles

Erik Spoelstra tenía 13 años la última vez que los Juegos Olímpicos se celebraron en Los Ángeles, y recuerda cómo fue ver esos juegos en la televisión.

Tendrá una mejor vista en 2028.

El martes, la Federación de Básquetbol de Estados Unidos lo hizo oficial y anunció que Spoelstra, el veterano entrenador del Heat de Miami, fue confirmado por su junta directiva para ser el entrenador del equipo masculino para la Copa del Mundo de 2027 en Qatar y los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

Tomará el relevo del entrenador de los Warriors de Golden State, Steve Kerr, cuyo mandato terminó cuando los estadounidenses capturaron su quinta medalla de oro consecutiva en el baloncesto masculino en los Juegos de París en 2024.

"Absolutamente, absolutamente honrado. Quiero decir, es el honor de toda una vida", dijo Spoelstra —dos veces campeón de la NBA como entrenador del Heat— en una entrevista con The Associated Press. “Y estoy realmente agradecido por ello y por ser parte del programa de USA Basketball. Los Juegos Olímpicos son increíbles, sin importar dónde se celebren, pero tener la oportunidad de competir en tu propio suelo, eso es simplemente extraordinario”.

Grant Hill, director gerente del equipo masculino de USA Basketball, finalmente tomó la decisión de ofrecerle el trabajo a Spoelstra. Spoelstra formó parte del equipo de Kerr para la Copa del Mundo de 2023 en Manila y los Juegos Olímpicos de 2024, convirtiéndolo en un candidato lógico.

"He conocido a Erik Spoelstra durante casi dos décadas y he llegado a conocerlo mejor a lo largo de nuestro tiempo con USA Basketball", dijo Hill. “Spo no solo es un entrenador excepcional, sino un gran colega, amigo y padre, todo lo cual lo convierte en la elección perfecta para continuar el legado de entrenadores del equipo nacional masculino de USA Basketball hasta 2028”.

Spoelstra se convertirá en la tercera persona que dirigirá a la selección masculina de Estados Unidos en casa, uniéndose a Bob Knight (quien ganó el oro en Los Ángeles 1984) y Lenny Wilkens (quien ganó el oro en Atlanta 96).

Spoelstra es el primer entrenador del Heat en ocupar el puesto y lo hará en la ciudad donde el presidente del Heat, Pat Riley, se convirtió en un ícono del entrenamiento con los Lakers.

"Cuando me lo preguntaron, una de las primeras personas en las que pensé fue Pat, porque sentí que en algún momento él debería haber sido el entrenador del programa", dijo Spoelstra. “Y luego mi segundo pensamiento fue, 'Oh, va a ser en L.A.' Es increíble, la coincidencia. Es una forma de honrarlo también porque será en L.A., donde tuvo tanto éxito. Me siento honrado por eso”.

Spoelstra fue el favorito durante meses para obtener el trabajo.

Pero nunca pensó realmente en la posibilidad de entrenar al equipo olímpico, o incluso de estar involucrado en el programa, hasta una conversación que tuvo un día con el CEO del Heat, Nick Arison, quien le dijo a Spoelstra en esa reunión que si alguna vez le pedían ser parte de USA Basketball, debía aceptar la oferta de inmediato.

Esas ofertas llegaron y ahora tiene el trabajo principal.

