El Hospital Al Shifa acometerá trabajos de reparación tras los daños sufridos por ataques de Israel

MADRID, 21 Oct. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han anunciado este martes la puesta en marcha de "trabajos de expansión y construcción" en el Hospital Al Shifa, uno de los más importantes del enclave, incluidas labores para exhumar a los enterrados en las instalaciones durante la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que estos trabajos son parte del "compromiso para reorganizar y rehabilitar los servicios sanitarios" y de sus esfuerzos para "desarrollar la infraestructura y expandir el alcance de los servicios a los ciudadanos", antes de resaltar que busca "compensar los daños a departamentos y edificios durante la reciente agresión" por parte de Israel. Así, ha detallado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las personas enterradas en las instalaciones durante la ofensiva serán "transferidas" a un cementerio durante los próximos días, "teniendo en cuenta todos los procedimientos legales y humanitarios" para estos procesos de exhumación. "El Centro Médico Al Shifa extiende su sincero respeto y aprecio a las familias de los queridos mártires y muestra su disposición a completar estas labores de una forma que preserve la dignidad de los mártires y mantenga la santidad del lugar", ha zanjado, sin que por ahora haya detalles sobre cuándo empezarán las exhumaciones. Decenas de palestinos fueron enterrados en el Hospital Al Shifa, ubicado en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza y antes de la ofensiva el más importante que había en el enclave, a causa de la imposibilidad de salir del lugar en medio de los ataques israelíes contra la Franja. En este contexto, los equipos médicos habilitaron zonas para fosas comunes para poder acoger estos cuerpos ante la intensidad de la ofensiva de Israel, que causó graves daños materiales en las instalaciones, operativas desde 1946, durante el periodo del Mandato Británico de Palestina, antes de la fundación dos años después del Estado de Israel.