El Hospital Germans Trias i Pujol de España pone en marcha un programa de telesalud y gestión remota de pacientes mediante relojes médicos Masimo W1® y monitores de constantes vitales ponibles Radius VSM™

Masimo (nasdaq: masi) acaba de anunciar que el germans trias i pujol, un hospital pionero que atiende a más de 800 000 personas en el norte de barcelona, españa, está lanzando una iniciativa revolucionaria de telesalud y gestión remota de pacientes utilizando la tecnología masimo. el proyecto seshat se centra en el uso de tecnologías ponibles (o “wearable”) avanzadas y conectividad inalámbrica para permitir a los médicos realizar un seguimiento a distancia de los datos fisiológicos de los pacientes casi en tiempo real estén donde estén, tanto si el paciente se encuentra en otra parte del hospital como en su casa. el proyecto, que comenzó en el cuarto trimestre de 2023 y que está previsto dure al menos tres años, incluye la implementación de hasta 1000 relojes médicos masimo w1 ®, 100 monitores de constantes vitales ponibles radius vsm™, 10 sistemas patient safetynet™ y una serie de productos adicionales masimo hospital automation™.

Joe Kiani, fundador y director ejecutivo de Masimo, declaró: “Es un honor asociarnos con el Germans Trias i Pujol para apoyar el proyecto SESHAT. Cuando fundé Masimo hace 35 años, nuestra misión era mejorar los resultados clínicos de los pacientes y reducir el costo de la asistencia llevando la monitorización no invasiva a nuevos lugares y aplicaciones. Ahora, tras décadas de innovación y perfeccionamiento, acercamos nuestras tecnologías pioneras de monitorización precisa y continua a nuevos lugares y aplicaciones, incluido el hogar, con potentes modalidades portátiles, sin cables y remotas como Masimo SET ® basado en Masimo W1 y Radius VSM. Nuestro innovador algoritmo predictivo Halo™, las herramientas impulsadas por IA y las soluciones de conectividad y automatización, a su vez, hacen que ese flujo preciso, exacto y rico de datos procesables del paciente esté disponible para los médicos en el momento y el lugar en que lo necesiten, lo que ayuda a los pacientes a sentirse conectados y cuidados, además de informar decisiones cada vez más acertadas sobre el cuidado. En última instancia, creemos que esto mejorará los resultados y reducirá el costo de la asistencia, de acuerdo con nuestra misión fundacional. Estamos deseando recoger innumerables ideas y mejorar 800 000 vidas con los médicos vanguardistas del Germans Trias i Pujol”.

El Dr. Oriol Estrada, director de Estrategia e Innovación Sanitaria del Germans Trias, comentó: “El proyecto SESHAT, que recibe su nombre de la diosa egipcia de la escritura y la medición, pretende transformar la asistencia sanitaria de un modelo reactivo a uno predictivo gracias a datos confiables continuos y en tiempo real de los pacientes medidos a través de la tecnología ponible, tanto en el hospital como en casa”.

El proyecto SESHAT surgió de las necesidades detectadas durante la pandemia de COVID y se centra en la monitorización a distancia de pacientes con necesidades asistenciales complejas. Un proyecto que tiene como objetivo obtener datos fisiológicos de los pacientes en tiempo real y que esos datos ayuden a los médicos a mejorar los resultados sanitarios. Al facilitar un mejor seguimiento de los cambios fisiológicos de cada paciente y combinar dichos cambios con otros datos sanitarios disponibles, los médicos del proyecto SESHAT esperan diseñar y validar mejores indicadores prospectivos de la evolución clínica y el cumplimiento terapéutico. Su finalidad es, en última instancia, ayudar a las instituciones a pasar de un modelo asistencial reactivo, en el que los equipos sanitarios tratan enfermedades sintomáticas, a otro más proactivo, en el que los equipos reciban información que les permita anticiparse a las complicaciones o seleccionar medicamentos más adecuados para garantizar una mejor respuesta terapéutica, en función del perfil de cada paciente.

“Para lograr estos objetivos”, continuó el Dr. Estrada, “había que seleccionar una tecnología ponible que fuera robusta, confiable y que no entorpeciera la vida normal del paciente. Después de analizar varias opciones, se eligió la tecnología Masimo integrada en dispositivos vestibles de calidad médica como Masimo W1 y Radius VSM. Un factor decisivo en esta elección fue la voluntad de Masimo de convertirse en un socio tecnológico más allá de ser un mero proveedor de tecnología. Hemos establecido una colaboración estratégica por la que el proyecto SESHAT servirá como campo de validación para las mejoras tecnológicas y la identificación de nuevas necesidades en las que cooperarán ambas instituciones. A la hora de tomar la decisión, los responsables del proyecto priorizaron la importancia de trabajar con una empresa líder en el sector de la tecnología de monitorización que ofreciera una cartera con una solución global para todas las fases de la atención al paciente: desde el hospital hasta el domicilio, y que además proporcionara integración con los Sistemas de Información Hospitalaria”.

El Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona pertenece al Instituto Catalán de la Salud. Es un centro de alta tecnología que presta servicios sanitarios a una población de 800 000 habitantes en el área metropolitana norte de Barcelona. Desde su fundación, ha sido pionero en el desarrollo y la atención en diversas áreas de excelencia, como las enfermedades infecciosas, cardiovasculares, inflamatorias, oncológicas y respiratorias, entre otras. Engloba un potente campus de investigación biomédica con 12 instituciones de renombre internacional, en el que trabajan más de 6000 profesionales e investigadores del ámbito de la salud. La innovación clínica, entendida como transformar los problemas clínicos en oportunidades para mejorar los resultados, es uno de los pilares estratégicos de la institución.

