'El hoyo en la cerca', 'Hombre muerto no sabe vivir' y '9', películas presentadas en el Festival de Cine

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha acogido este domingo la presentación de varias películas, entre ellas 'El hoyo en la cerca', 'Hombre muerto no sabe vivir' y '9'.

Según detalla en una nota de prensa la organización del festival sobre 'El hoyo en la cerca' (México, Polonia 2021), esta es una obra Joaquín del Paso. A través del thriller psicológico, Del Paso hace crítica social con una historia que reflexiona sobre la educación en México y está centrada en los sucesos que acontecen a los alumnos de un exclusivo campamento de verano en México.

Del Paso, que ha conectado con Huelva a través de videoconferencia, ha explicado que 'El hoyo en la cerca', hace un planteamiento que bien "podría ocurrir en España", porque ambos países "comparten muchas cosas". La película, según ha indicado, "explora la construcción de una élite en un mundo cada vez más polarizado y la utilización de la religión como una forma de fachada, de capa exterior de realmente una construcción que va más allá de la fe, que realmente es la búsqueda del poder por el poder, creo que es una historia universal".

Para el realizador, hasta ahora, el cine mexicano "se ha enfocado mucho en atender a las víctimas de estas desigualdades ya sea directamente hablando sobre la pobreza, el narcotráfico, la violencia o la corrupción pero pocas veces se intenta analizar el origen". A él, como ha confesado, le interesaba "analizar el origen, de dónde surgen estos personajes, estos políticos, estos empresarios que parecen tener muy poca empatía por los demás y por qué generación tras generación no hay una mejora a nivel social". La película, en definitiva, "explora desde el interior de este campamento esta construcción".

La película presenta a los chicos de una escuela de élite que descubren un hoyo que desencadena una serie de eventos inquietantes. Entre el reparto se encuentran nombres como Rafael Ayala, Dante Carrillo y Giovanni Conconi. El 'hoyo en la cerca' es una de las películas que más impacto ha generado en el reciente Festival de Venecia.

'hombre muerto no sabe vivir'

La historia de 'Hombre muerto no sabe vivir' gira en torno a Tano (Antonio Dechent), quien ha trabajado toda su vida para Manuel (Manuel de Blas), un empresario de la construcción que en épocas mejores controló toda la ciudad. Ahora, a la vejez, Tano ve como Manuel ya no puede llevar la empresa y toda la estructura se enfrenta a un cambio generacional, a nueva gente, nuevos negocios, nueva forma de llevar la empresa, pero la misma violencia de siempre.

Ezekiel Montes ha presentado este domingo su ópera prima 'Hombre muerto no sabe vivir', un largometraje con el que compite dentro de la Sección Talento Andaluz y en el que la acción y la violencia son protagonistas. Montes ha estado arropado por los actores Antonio Dechent, Elena Martínez y Juanma Lara, que forman parte del reparto de esta película coral.

Montes ha reconocido que 'Hombre muerto no sabe vivir' era "un proyecto bastante complicado por ser una peli de cine negro en España" y por quererla defender en el tono que creían necesario. Está "muy contento" con el resultado porque "gracias al apoyo de todo el equipo" ha logrado hacer la película que quería hacer.

La película, según ha explicado, "cuenta una época que se fue, donde la corrupción política estaba muy presente y había empresarios que controlaban la ciudad". El largometraje, ambientado en la actualidad, se interesa por contar qué ha pasado con toda esa gente que se enriqueció de forma turbia y hoy esá de retirada. Con esa realidad como marco, 'Hombre muerto no sabe vivir', ha dicho Montes, "habla de una generación con unos valores que se están perdiendo, habla de que la lealtad está muerta, ya no hay honor, no hay código".

Para poder hacer realidad este proyecto que, según ha revelado el director, se ha estado gestando durante una década, ha resultado fundamental el apoyo del destacado elenco que el director ha conseguido reunir en su ópera prima. El actor Antonio Dechent, protagonista de la cinta, ha confesado este domingo en Huelva que durante el rodaje de 'Hombre muerto no sabe vivir' se produjo una "comunión fabulosa entre los actores y los personajes" y ha agradecido la relación de "complicidad" con Montes. Especialmente, Dechent ha alabado la capacidad de Montes por conseguir un resultado tan completo en este difícil género y con un presupuesto ajustado. "La película es un milagro", ha valorado.

Además de desgranar las claves de 'Hombre muerto no sabe vivir' los miembros del equipo de esta película han valorado la importancia del Festival de Huelva para la industria cinematográfica. Festivales como el Iberoamericano, ha dicho Dechent "son absolutamente necesarios para la industria". Sobre todo, Dechent ha destacado la posibilidad que brindan de ver en el cine "películas iberomericanas que de otra manera no tendríamos ocasión de ver".

También Ezekiel Montes, Elena Martínez y Juanma Lara han agradecido al festival la posibilidad que les brinda de encontrarse con profesionales del sector y el público. "Un festival tiene que ser útil para la ciudad y la industria y este festival lo cumple", ha dicho Montes.

"falta de libertad" de un futbolista en '9'

Los directores Martín Barrenechea y Nicolás Branca han presentado este domingo la película '9' (Uruguay, Argentina, 2021), que se ha estrenado mundialmente en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde compite en la Sección Oficial de Largometrajes. Los dos realizadores han compartido su felicidad por la acogida que la película tuvo ayer en su pase ante los espectadores del Gran Teatro. "Estábamos nerviosos y emocionados, la recepción del público fue bastante buena, lo cual nos llega de alegría", ha asegurado Barrenechea. "Ya Huelva está en nuestro corazón", ha añadido Branca.

La película '9' cuenta la historia de Christian (Enzo Vogrincic), un joven jugador que se proyecta como una gran figura del fútbol mundial. Vive aislado en un entorno lujoso y solitario, asediado por los fanáticos, presionado por la prensa y condenado a cumplir compromisos pautados por su padre (Rafael Spregelburd), que oficia también de representante. Christian siente por primera vez la necesidad de escapar.

Según Barrenechea, han asumido el reto de mostrar la historia de un jugador de fútbol en la élite de su carrera porque les interesaba "lo que pasa detrás" de todo lo que se suele ver a través de los medios de comunicación y las redes sociales. "Queríamos apostar por dar ofrecer una mirada humana, más sensible, indagar qué pasa detrás de un jugador que se transforma en un producto, lleno de presiones y de falta de libertad", ha indicado el realizador uruguayo.

La idea de contar esta historia, ha explicado Branca, surgió "de un incidente en el mundial de 2014, la mordida de Suárez a Chiellini. A los uruguayos, ha confesado el director, les costó encajar el incidente. "Nos negamos a ver lo evidente, no lo podíamos aceptar", cuenta. Ese asunto les movió a investigar sobre el mundo del fútbol y sobre el efecto que puede tener sobre los jóvenes deportistas élite a nivel personal. "Nos pareció interesante explorar en eso, ver qué pasa en un joven al que le trasciende toda esta presión del fútbol", añade Branca.

En la película, además de este tema, se cuenta la historia "de un vínculo filial" y cómo "el padre proyecta sus deseos, anhelos e intereses", ha apuntado Branca, remarcando que "lo afectivo, lo económico, todo se mezcla".

Los dos realizadores han explicado también cómo el tema definió el enfoque audiovisual del proyecto. "Para nosotros era muy importante a nivel narrativo y estético lo que ocurría y cómo se mostraba, cada posición de cámara fue muy medida porque pensábamos que el lenguaje audiovisual debía acompañar al ánimo del protagonista", ha indicado Barrenechea.