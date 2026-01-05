El húngaro orbán dice que intervención de eeuu en venezuela es buena para los mercados energéticos

BUDAPEST, 5 ene (Reuters) -

La decisión estadounidense de derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro debería tener ⁠un impacto positivo en ⁠los mercados energéticos mundiales, dijo el lunes el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, añadiendo que Estados Unidos y Venezuela controlarían ⁠hasta la ‌mitad ​de las reservas mundiales de petróleo.

En la mayor intervención de Estados ​Unidos en América Latina desde la invasión de Panamá en ‌1989, las Fuerzas Especiales incursionaron en Caracas ‌con helicópteros durante el fin ​de semana y apresaron a Maduro antes de llevarlo a Nueva York para enfrentar cargos por drogas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aliado de Orbán, que ha logrado la exención de Hungría de las sanciones estadounidenses sobre la energía rusa para el año electoral húngaro de 2026, ha dejado claro ⁠que quiere compartir las riquezas petroleras de Venezuela.

"Lo que considero importante para Hungría ​es que, junto con Venezuela, Estados Unidos, según mis cálculos, podrá controlar el 40-50% de las reservas mundiales de petróleo", dijo Orban en una conferencia de prensa anual para medios internacionales.

"Se trata de una potencia capaz ya de influir de forma significativa en el precio de ⁠la energía en el mercado mundial (...) Veo muchas posibilidades de que, como ​resultado de poner a Venezuela bajo control, surja una situación energética mundial más favorable para Hungría, y eso es una buena noticia", agregó. Budapest ha enfadado ‍a muchos miembros de la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por seguir importando crudo y gas rusos. Aunque insiste en que sigue siendo necesario, Budapest también ha tomado medidas para diversificar los suministros.

El grupo estatal MVM ​firmó en diciembre un acuerdo de cinco años con la empresa energética estadounidense Chevron

para el suministro de 2.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado.

