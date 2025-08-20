LA NACION

El huracán 'Erin' pone en guardia a la costa este de Estados Unidos

El huracán Erin pone en guardia a la costa este de Estados Unidos

Fenómeno meteorológico en las costas Estados Unidos, México y Caribe
AP

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

El huracán 'Erin' mantiene bajo aviso a parte de la costa este de Estados Unidos, en especial Carolina del Norte, donde amenaza con provocar un fuerte temporal en zonas costeras pese a que los meteorólogos no prevén en ningún caso que llegue a tocar tierra.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos situaba este miércoles a 'Erin' a algo más de 500 kilómetros del cabo Hatteras, en Carolina del Norte. Avanza como un ciclón de categoría dos, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora.

Los expertos prevén que 'Erin' represente una amenaza para toda la zona durante los próximos días, por lo que desde el CNH instan a extremar la precaución especialmente en áreas costeras. "Es importante tomarse esta tormenta en serio", ha subrayado también el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, en rueda de prensa.

"Nadie debería estar en el mar", ha advertido Stein, según la cadena NBC News. Las autoridades locales han ordenado la evacuación de algunas zonas de los conocidos como Bancos Externos, una cadena de islas ubicadas ante la parte continental de Carolina del Norte.

El Centro de Huracanes prevé que 'Erin' pueda incluso ganar algo de fuerza en las próximas horas antes de seguir con su rumbo noroeste y alejarse de nuevo de tierra, adentrándose en el Atlántico.

