El huracán 'Ian' toca tierra en Carolina del Sur tras dejar al menos 25 muertos en el estado de Florida

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos ha informado de que el huracán 'Ian', con categoría 1, ha tocado tierra cerca de Georgetown, en el estado de Carolina del Sur, tras dejar al menos 25 muertos a su paso por el estado Florida.

"Esta tormenta no es tan mala como podría haber sido, pero no bajéis la guardia todavía. No estamos fuera de peligro: hay agua en las carreteras, todavía hay fuertes vientos y sigue siendo (una situación) peligrosa en muchas partes del estado", ha asegurado en su perfil oficial de Twitter el gobernador del estado, Henry McMaster.

La alerta contra el huracán afecta a casi cinco millones de personas en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, así como en Virginia. 'Ian' todavía supone, según un alto funcionario de la Administración Federal de Manejo de Emergencias, "una amenaza extrema para todos aquellos a los que se encuentra en su camino".

Por el momento, el huracán ha dejado a su paso por Florida al menos 25 muertes: 12 en el condado de Charlotte, ocho en Collier, dos en Volusia y una en Polk. Ahora prosigue su camino y ha provocado, en estas primeras horas, más de 211.000 cortes de energía en Carolina del Sur, así como más de 82.000 en Carolina del Norte, según ha recogido la cadena estadounidense CNN.