El huracán Melissa asesta otro duro golpe a los campesinos y pescadores de Jamaica

Las actualizaciones enviadas por amigos y vecinos en WhatsApp confirmaron lo que el pescador Prince Davis ya temía: el huracán Melissa hizo un agujero en la popa de su barco pesquero de 15 metros (50 pies) y dañó la cabina y la cubierta trasera.

El barco de su padre no aparecía por ningún lado. El techo de la casa que Davis y sus padres compartían en la pequeña comunidad pesquera de White House, en la parroquia de Westmoreland, Jamaica, también quedó destruido.

Davis estaba en Nicaragua, adonde había volado poco antes de la tormenta para encontrar nuevos clientes para su negocio de pescado. Pero ahora su sustento, y el de muchos en su comunidad, estaba en peligro.

"Va a ser muy difícil", expresó Davis. "Con el daño ahora, nadie comprará productos".

Unos 29 kilómetros (17 millas) al noroeste, en Amity, también en la parroquia de Westmoreland, Denver Thorpe perdió seis hectáreas (15 acres) de árboles de mango y dos invernaderos en su plantación.

"No hay absolutamente nada", comentó Thorpe, agricultor y gerente regional de la Sociedad Agrícola de Jamaica, una organización de defensa de los agricultores.

El huracán Melissa provocó al menos 19 muertes en Jamaica, con vientos catastróficos de hasta 298 km/h (185 mph) y una marejada ciclónica que destruyó hogares e infraestructura pública.

Aunque los reportes oficiales de daños aún se están elaborando, los expertos dijeron que ya está claro que uno de los huracanes atlánticos más fuertes registrados también asestó un golpe devastador a decenas de miles de pescadores y campesinos jamaicanos que alimentan a sus familias y comunidades cercanas.

Lola Castro, directora regional del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe, señaló que se sentirán impactos similares en algunos de los pequeños productores de Cuba y Haití.

"Diría que todos los cultivos que estaban en el camino han sido dañados, no hay discusión sobre eso", manifestó Castro. "Algunos de los árboles frutales pueden recuperarse, algunos de los cultivos temporales no se recuperarán en absoluto".

La destrucción afectará cómo los residentes ganan ingresos y alimentan a sus familias en un momento en que también deben reconstruir hogares y comunidades. Ya había 10 millones de personas con inseguridad alimentaria en los países afectados de Haití, Jamaica y República Dominicana, dijo Castro.

El PMA no tiene esos datos para Cuba.

En Jamaica, la destrucción llega apenas 15 meses después de que el huracán Beryl afectara a más de 50.000 agricultores y 11.000 pescadores, y causara pérdidas de 4.730 millones de dólares jamaicanos (alrededor de 29 millones de dólares), según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Minería.

"Estábamos a punto de recuperarnos", dijo Thorpe.

El sustento de los más vulnerables

El Ministerio de Agricultura de Jamaica no respondió a preguntas sobre los impactos en el sector, pero el país tiene más de 200.000 campesinos que crían ganado y cultivan bananas, melones, cacao y otros productos.

Los alimentos producidos son para consumo interno y exportación: Jamaica es uno de los mayores exportadores de ñame del mundo y sus productores de café generan 25 millones de dólares anualmente, según la Asociación de Exportadores de Café de Jamaica.

Alrededor del 80% son pequeños productores, que trabajan en dos hectáreas de tierra o menos, dijo Donovan Campbell, profesor de geografía y director del campus occidental de la Universidad de las Indias Occidentales.

"La pesca a pequeña escala y la agricultura a pequeña escala es lo que utiliza la mayoría de la gente para ganarse la vida", comentó. "Es realmente el sustento de los más vulnerables en nuestra sociedad".

Los agricultores aprovechan las lluvias de octubre para plantar cultivos que cosecharán antes de Navidad. Antes de la tormenta, el Ministerio de Agricultura instó a los pescadores a poner su material a resguardo y a los agricultores a trasladar el ganado y cosechar cualquier cultivo que pudieran.

La devastación superó la mayoría de las expectativas. El miércoles, las autoridades dijeron que la parroquia de St. Elizabeth, conocida como el "granero" de Jamaica, estaba "bajo el agua". La parroquia tenía más de 35.000 agricultores y pescadores registrados en 2022, según el Servicio de Información de Jamaica.

Para los pescadores, Davis dijo que no es sólo perder barcos, redes y trampas lo que pone en peligro su trabajo. Sin electricidad, no hay hielo para almacenar lo que capturan, y los clientes no comprarán lo que no pueden mantener frío. La falta de turismo también afectará la demanda.

La desaceleración es peor para los pescadores que usan la mayor parte de su captura para alimentar a sus familias y venden un poco extra, comentó. "Ese pequeño ingreso diario mantiene su casa, su familia, su escuela y sus hijos".

También hay riesgos especiales para las mujeres productoras, dijeron Davis y Campbell, muchas de las cuales son cabezas de familia que mantienen a sus hijos con las pequeñas cantidades que venden.

Crisis agravadas en Cuba y Haití

Cuba y Haití enfrentan desafíos similares, exacerbados por sus crisis políticas y económicas.

La tormenta desató terribles inundaciones en el sur de Haití y se le atribuyen 31 muertes en el país, donde el hambre ya estaba en aumento.

Castro, del Programa Mundial de Alimentos, dijo que la organización está preocupada por el impacto en algunas de las mujeres productoras de Haití, a quienes el PMA suele comprar productos para abastecer a las escuelas locales.

"Es posible que necesitemos traer alimentos de otras partes del país si están disponibles o incluso tener que importar", comentó Castro.

En Cuba, la evacuación de 735.000 personas supuso que el país no sufrió muertes conocidas, pero el paso de Melissa podría empeorar los desafíos para alimentar a los cubanos. El país enfrenta una grave crisis económica y gasta alrededor de 2.000 millones de dólares anualmente en la importación de productos alimenticios.

Las autoridades locales dijeron que había daños en cultivos de plátano, maíz y yuca, café, varias verduras y árboles en las cinco provincias orientales afectadas.

Los funcionarios del gobierno dijeron que las fuertes lluvias de Melissa beneficiaron a las presas y embalses, después de que la parte oriental del país sufriera una grave sequía y escasez de agua.

"Esa es una de las ventajas", dijo Margarita Fernández, directora ejecutiva del Instituto de Agroecología del Caribe en Vermont. El CAI está recaudando fondos para enviar directamente a agricultores y cooperativas allí. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura también entregó semillas a Cuba antes de la tormenta, dijo un portavoz.

La ayuda llega en fases

Los esfuerzos de ayuda en todo el norte del Caribe se centran en las necesidades inmediatas por ahora, mientras los trabajadores de emergencias y las organizaciones humanitarias proporcionan refugio, atención médica, alimentos y agua limpia, y restauran la energía y las comunicaciones.

Los productores de alimentos pronto necesitarán efectivo para compensar la pérdida de ingresos, ayuda para reemplazar equipos y animales, así como nuevas semillas.

El gobierno jamaicano mantiene fondos de reserva, pólizas de seguro paramétrico y bonos de catástrofe para desastres. El gobierno y las organizaciones sin fines de lucro ayudaron a los agricultores y pescadores después del huracán Beryl a reemplazar lo que perdieron.

Pero puede llevar mucho tiempo que esa ayuda llegue a los pequeños productores, dijo Campbell.

Ahora que han reabierto los aeropuertos, Davis busca un vuelo para regresar a White House. Necesita reparar su barco y su tejado, pero no sabe cuándo volverá a vender pescado.

"Mi preocupación es cuándo volverá la economía a la normalidad, donde la vida continúa como antes", expresó Davis. "Todos están recogiendo los pedazos".

La periodista de Associated Press Andrea Rodríguez contribuyó con el reportaje desde La Habana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.