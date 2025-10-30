El huracán Melissa azota el Caribe y acelera su paso hacia las islas Bermudas

PUERTO PRÍNCIPE/KINGSTON/LA HABANA, 30 oct (Reuters) -

El huracán Melissa azotó el jueves el norte del Caribe y se le vio ganar velocidad a medida que avanzaba por mar abierto hacia las Bermudas, dejando a su paso una estela de fuertes vientos y destrucción desde Jamaica hasta Cuba y Haití.

La población de las Bahamas y de las cercanas Islas Turcas y Caicos se agazapó ante el paso de la tormenta, que les azotó con peligrosas ráfagas de viento y lluvia. A unas 600 millas (970 km) al noreste de la última posición de la tormenta, los habitantes de las Bermudas se preparaban para su aproximación, prevista para la tarde.

Las autoridades de toda la región, que se esforzaban por hacer un seguimiento de la devastación, confirmaron 25 muertes en Haití -10 de ellas niños- y cuatro en Jamaica.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, a las 12.00 GMT, Melissa soplaba con vientos cercanos a las 165 km/h, por lo que se ha rebajado a huracán de categoría 2 desde su punto álgido.

DESCALZO ENTRE EL BARRO

Se esperaba que siguiera acelerando y "pasara al noroeste de las Bermudas" más tarde el jueves, antes de debilitarse probablemente el viernes, dijo el centro de previsiones con sede en Florida.

Bermudas cerrará el jueves por la noche los puentes entre islas y el viernes todas las escuelas y transbordadores, entre otras medidas, "por abundancia de precaución", dijo el Ministro de Seguridad Nacional, Michael Weeks, en un comunicado.

"Imploro a todos los residentes que permanezcan vigilantes mientras navegamos otra amenaza natural a nuestra forma de vida", dijo. La gente debe comprobar cómo están sus vecinos y permanecer fuera de las carreteras hasta nuevo aviso, añadió.

Melissa azotó Jamaica el martes como el huracán más potente que ha golpeado directamente sus costas, con vientos sostenidos de 185 mph, muy por encima de la fuerza mínima para una categoría 5, la clasificación más fuerte de los huracanes.

En un barrio de Montego Bay, Alfred Hines, de 77 años, avanzaba descalzo entre el lodo espeso y los escombros mientras describía cómo escapó por los pelos de la crecida de las aguas.

"En un momento dado, veo el agua a la altura de mi cintura y (al cabo de) unos 10 minutos, la veo aquí alrededor de mi cuello y me puse a salvo", declaró a Reuters el miércoles.

“Solo quiero olvidarlo y que las cosas vuelvan a la normalidad”.

La capital, Kingston, se libró de los peores daños y su principal aeropuerto iba a reabrir el jueves.

Pero la empresa de meteorología estadounidense AccuWeather estimó que Melissa podría costar US$22.000 millones en daños y pérdidas económicas y que la reconstrucción podría llevar una década o más. “Devastación”, rezaba el titular de portada del diario Jamaica Observer del jueves.

Evacuaciones e inundaciones

Melissa fue el tercer huracán más intenso registrado en el Caribe, así como el de desplazamiento más lento, lo que lo hizo especialmente destructivo, según AccuWeather.

En todo el archipiélago de las Bahamas, el gobierno evacuó en avión a casi 1500 personas a medida que se acercaba la tormenta, en lo que denominó una de sus mayores operaciones de evacuación.

Los fuertes vientos sacudieron las palmeras y levantaron olas en un centro turístico cerca de George Town, según mostró un video el miércoles.

La tormenta no golpeó directamente Haití, la nación más poblada del Caribe, pero la azotó con días de lluvia. Las autoridades informaron de al menos 25 muertes, en gran parte debido a las inundaciones en Petit-Goave, una ciudad costera a 64 km al oeste de la capital donde un río se desbordó.

Al menos 10 niños murieron y 12 personas están desaparecidas allí, dijo la Agencia de Gestión de Desastres de Haití, añadiendo que más de 1000 casas se han inundado en todo el país y casi 12.000 personas se trasladaron a refugios de emergencia.

En Cuba, al menos 241 comunidades permanecían aisladas y sin comunicaciones el miércoles tras el paso de la tormenta por la provincia de Santiago, según informes preliminares de los medios de comunicación, lo que afectó hasta a 140.000 residentes.

En el este de Cuba, las autoridades evacuaron a unas 735.000 personas a medida que se acercaba la tormenta.

Los científicos afirman que los huracanes se están intensificando con mayor rapidez y frecuencia como consecuencia del calentamiento de las aguas oceánicas causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos líderes caribeños han pedido a las naciones ricas y altamente contaminantes que ofrezcan reparaciones en forma de ayuda o alivio de la deuda. (Información de Sarah Morland y Brendan O'Boyle en Ciudad de México, Steven Aristil en Puerto Príncipe, Herbert Villarraga en Les Cayes, Dave Sherwood en La Habana, Zahra Burton en Kingston y Maria Alejandra Cardona en Montego Bay; redacción de Andrew Heavens; edición de Timothy Heritage; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Juana Casas)