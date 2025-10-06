El huracán Priscilla azota el oeste de México con fuertes lluvias y vientos

MIAMI (AP) — El huracán Priscilla estaba ocasionando el lunes fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje agitado en la península de Baja California, en México.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, informó que se emitió una alerta de tormenta tropical para Baja California Sur desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe. También estaba vigente una alerta de Punta San Telmo a Punta Mita.

Priscilla está girando justo frente a la costa de México, a unos 335 kilómetros (205 millas) al suroeste de Cabo Corrientes, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h (85 mph).

Partes del suroeste de México podrían recibir hasta 15 centímetros (6 pulgadas) de lluvia de las bandas exteriores de Priscilla hasta el miércoles, lo que representa un riesgo de inundaciones repentinas para los estados de Michoacán y Colima, según los meteorólogos.

Las marejadas de Priscilla estaban alcanzando la costa de México. Es probable que se presenten oleaje y peligrosas corrientes de resaca, indicó el servicio meteorológico.

Se espera que el huracán se intensifique a categoría 2 y podría fortalecerse aún más en los próximos días.

Cerca de allí, la tormenta tropical Octave se estaba debilitando y se localizaba a 1425 kilómetros (885 millas) al oeste-suroeste de Baja California Sur. Sus vientos máximos sostenidos el lunes por la mañana eran de 100 km/h (65 mph).

No había alertas o advertencias vigentes por Octave, ni riesgos para tierra firme. Los meteorólogos esperan que la tormenta continúe debilitándose y se disipe en unos días.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.