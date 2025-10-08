El huracán Priscilla se debilita a su paso por México; la tormenta Jerry se agita en el Atlántico

MIAMI (AP) — El huracán Priscilla se debilitaba en el Pacífico al desplazarse el miércoles por la costa oeste de México, mientras la tormenta tropical Jerry en el Atlántico se esperaba que se fortaleciera rumbo hacia las Islas de Barlovento norteñas, según meteorólogos.

La fuerza de Priscilla casi se acercó a la categoría huracán mayor el martes, pero el miércoles por la mañana se había debilitado a tormenta de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de alrededor de 120 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

Un huracán mayor se define como de categoría 3 o superior y con velocidades de viento de al menos 180 km/h.

Aun así, se esperaban lluvias intensas e inundaciones repentinas esta semana a medida que la tormenta se desplazara a lo largo de la costa del Pacífico de México, y durante el fin de semana en el suroeste de Estados Unidos.

La tormenta se movía hacia el noroeste a 11 km/h. Estaba centrada a unos 315 kilómetros al oeste-suroeste de Baja California Sur, según los meteorólogos.

En el Atlántico, la tormenta tropical Jerry tenía vientos máximos de 95 km/h. Su vórtice estaba a unos 1210 kilómetros al este-sureste de las Islas de Barlovento norteñas mientras se movía hacia el oeste-noroeste a 37 km/h.

Los meteorólogos dijeron que se espera que Jerry se fortalezca gradualmente y podría convertirse en huracán para el fin de semana. Se espera que el núcleo de la tormenta esté cerca o al norte de las Islas de Barlovento norteñas a última hora del jueves y el viernes.

Desde el jueves hasta temprano el viernes, podrían caer de 5 a 10 centímetros de lluvia en las Islas de Barlovento norteñas, lo que conlleva el riesgo de inundaciones repentinas. Un aviso de tormenta tropical estaba en efecto para Antigua, Barbuda y Anguila; San Cristóbal, Nieves y Montserrat; San Bartolomé y San Martín; Saba y San Eustaquio; y Guadalupe y las islas adyacentes.

En el Pacífico, debido al huracán Priscilla, un aviso de tormenta tropical estaba en efecto para Baja California Sur, desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro. Se prevé que Priscilla se debilite aún más el miércoles, según el centro de huracanes.

Grandes olas generadas por Priscilla estaban afectando partes de la costa del suroeste y centro-oeste de México, así como partes de la costa de la península sur de Baja California, dijeron meteorólogos.

Más lejos en el Pacífico, la tormenta tropical Octave se estaba debilitando a unos 1065 kilómetros al suroeste de Baja California Sur. Sus vientos máximos sostenidos eran de 65 km/h y se movía hacia el este a 19 km/h.

Octave, que no representaba amenaza para la Tierra, está prevista a disiparse para la noche del jueves, dijeron meteorólogos.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.