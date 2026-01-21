El IBEX 35 abre a la baja, con el foco en Davos y el pulso EEUU-Europa por Groenlandia

21 ene (Reuters) - El IBEX 35 abrió el miércoles con una nueva caída, prolongando el tono bajista de las dos sesiones previas, mientras los inversores calibran el choque entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia y la inminente llegada de Donald Trump a Davos.

El desplome de más de un 2% en Wall Street y la mayor caída del dólar en más de un mes, tras el regreso de la estrategia de "vender (activos de) EEUU", añadían presión al ánimo inversor. Toda la atención estará en la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Davos, Suiza, donde previsiblemente utilizará el Foro Económico Mundial para aumentar su presión con el fin de adquirir Groenlandia a pesar de las protestas europeas, en lo que supone el mayor desencuentro transatlántico en décadas.

Trump dijo en una rueda de prensa el martes que mantendría reuniones sobre el territorio danés de Groenlandia en Davos y se mostró optimista de que finalmente se pueda llegar a un acuerdo en el seno de la OTAN. Sergio Ávila, analista de IG, explica que las bolsas europeas encaran una nueva sesión "con dudas, con el apetito por riesgo castigado por el ruido político y la tensión en bonos (...). La ofensiva de Trump por Groenlandia, con amenazas de aranceles y posible bloqueo del acuerdo comercial UE-EEUU, deteriora aún más la confianza".

Tras tocar la semana pasada máximos históricos por encima de los 17.700 puntos, a las 0807 GMT del miércoles el IBEX 35 caía un 0,4% hasta 17.360,7 puntos.

