El IBEX 35 abre al alza, arropado por resultados sólidos y posible distensión EEUU-Irán

18 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió al alza el miércoles tras dos sesiones en positivo, ‌animado por una ‌batería ⁠de resultados corporativos bien recibidos y por señales de distensión entre Washington y Teherán. También ayuda un alivio en los ​temores ligados ⁠a ⁠la inteligencia artificial que sacudieron a los mercados la semana pasada, mientras los ​operadores siguen de cerca la evolución de las conversaciones EEUU-Irán.

Tras ‌la negociación del martes en Ginebra, ​el ministro de Exteriores de Irán ​afirmó que Teherán y Washington alcanzaron un entendimiento sobre "principios rectores" para encauzar su histórica disputa nuclear, lo que rebajó el miedo a un conflicto cerca del Estrecho de Ormuz que pudiera alterar el suministro mundial de crudo.

En el ​frente corporativo, destacaron los informes de la británica BAE Systems, el banco suizo EFG y ⁠el grupo francés de supermercados Carrefour, acogidos con tono constructivo por el mercado.

Contribuía asimismo a ‌la mejora del sentimiento la percepción de mayor calma respecto a los riesgos asociados a la inteligencia artificial —desde la posible sobreinversión empresarial hasta su impacto en el empleo—, después del revés de la semana pasada. "La venta ligada a inteligencia artificial se enfría y devuelve algo de calma al ‌mercado", dijo Sergio Ávila, analista de mercados de IG. A las 0805 GMT del ⁠miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 119,20 puntos, ‌un 0,66%, hasta 18.074,60 puntos, mientras que el índice de ⁠grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un ⁠0,45%.

En el sector bancario, Santander subía un 1,67%, BBVA se anotaba un 0,56%, Caixabank avanzaba un 1,56%, Sabadell ganaba un 0,97%, Bankinter se revalorizaba un 1,03% y Unicaja Banco subía un 1,14%.

Entre los grandes valores no ‌financieros, Telefónica se anotaba un ​0,11%, Inditex avanzaba un 0,14%, Iberdrola se revalorizaba un 0,40%, Cellnex ganaba un 0,66% y la petrolera Repsol subía un 0,55%. Destacaba en negativo Naturgy, que retrocedía un 2,42%, tras anunciar resultados ‌el miércoles. (Información de Tomás Cobos; edición de María Bayarri Cárdenas)