El Ibex 35 abre casi plano ante la toma de ganancias y pendiente de los resultados empresariales

22 oct (Reuters) - El IBEX 35 abría la sesión del miércoles con tímidos avances, al tiempo que los mercados asimilaban un aluvión de publicaciones de resultados empresariales a ambos lados del Atlántico y los inversores tomaban beneficios.

En Estados Unidos se espera que Tesla, IBM y AT&T publiquen resultados, además de la alemana SAP. Antes de la apertura se conocieron los de Barlclays y Heineken en Europa.

"Los resultados empresariales continuarán siendo los grandes protagonistas, al menos hasta el viernes, donde por fin conoceremos el IPC (sept.) en EE.UU. (+3,1% esp. vs +2,9% ant.) y los PMIs de octubre", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

El dato sobre los precios al consumo de septiembre en EEUU, previsto para el viernes, dará pistas sobre la senda de recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal. El dato se ha retrasado debido al cierre de la Administración estadounidense.

"Hoy lo razonable es que las bolsas opten hoy por una ligera corrección, lo que sería saludable tras los fuertes avances recientes", agregaron en Bankinter. La geopolítica también se hacía notar. La cumbre prevista entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, de Rusia, Vladimir Putin, quedó en suspenso y persiste la ambigüedad sobre una posible reunión entre Trump y el presidente de China, Xi Jinping.

A pesar de que Washington y Pekín han adoptado un tono más conciliador en los últimos tiempos, Trump aumentó la incertidumbre sobre la reunión el martes, diciendo que "tal vez no se produzca". En Reino Unido, la inflación y una medida subyacente clave del crecimiento de los precios se mantuvieron inesperadamente estables en septiembre, según las cifras oficiales, ofreciendo cierto alivio al Gobierno antes de su presupuesto de noviembre.

"Estos datos, aún elevados, junto con las recientes declaraciones ('hawkish') de varios miembros del Banco de Inglaterra, mantendrán baja la posibilidad de un recorte de tipos en la reunión del 6-noviembre (sólo 14% de probabilidad de -25 pb)", dijeron los analistas de Renta 4 en una nota a clientes.

Con todo, a las 0715 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 9,40 puntos, un 0,06%, hasta 15.776,50 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,35%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,08%, BBVA retrocedía un 0,82%, Caixabank cedía un 0,59%, Sabadell caía un 0,64%, Bankinter se dejaba un 0,42% y Unicaja Banco perdía un 0,94%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,72%, Inditex cedía un 0,47%, Iberdrola se revalorizaba un 0,44%, Cellnex ganaba un 0,24% y la petrolera Repsol subía un 1,11%.

Entre el resto de las eléctricas, Naturgy se anotaba un 0,53%, mientras Endesa avanzaba un 0,45%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por Jorge Ollero Castela)