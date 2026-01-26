El IBEX 35 abre con sesgo alcista ante la cautela geopolítica mientras espera a la Fed

26 ene (Reuters) - El IBEX 35 abrió el lunes con sesgo alcista, en una sesión marcada por la cautela ante las tensiones geopolíticas y el repunte del oro a un nuevo récord, mientras los inversores aguardan la reunión de la Reserva Federal. Aunque el choque entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia había remitido, la posibilidad de sanciones de EEUU a Irán y el clima de inquietud por las amenazas arancelarias de Washington a Francia y Canadá sostenían la aversión al riesgo y apuntalaban el atractivo del metal refugio.

En las últimas semanas ha cobrado fuerza el recelo sobre las decisiones del Gobierno estadounidense, lo que ha lastrado a los activos del país en las plazas financieras.

Durante el fin de semana, Washington dijo que impondría un arancel del 100% a Canadá si seguía adelante con un acuerdo comercial con China. También ha amenazado con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses, en un esfuerzo por presionar al presidente francés, Emmanuel Macron, para que se una a su iniciativa de la Junta de la Paz.

Por otra parte, el yen seguía en el punto de mira ante la posibilidad de una intervención conjunta de Estados Unidos y Japón para frenar la caída de la divisa.

Asimismo, la agenda semanal llega cargada, con la reunión de la Reserva Federal como plato principal.

Analistas de la casa de valores Renta 4 señalan en un informe matutino la "probabilidad casi nula de que la Fed baje tipos este miércoles ante un empleo que no está tan débil y una inflación que no está tan controlada (3% de probabilidad de recorte de tipos, no descontándose al 100% la próxima bajada de 25 pb hasta julio, y habiéndose limitado las expectativas de recortes a -46 pb para el conjunto del año)".

Además, se publicarán varios datos macroeconómicos de interés: la encuesta Ifo en Alemania el lunes; la confianza del consumidor de la Conference Board en Estados Unidos el martes; los sondeos de confianza europeos el jueves; y, el viernes, los índices de precios de España y Alemania y el PIB de la eurozona.

En el frente corporativo, presentarán resultados Ryanair (lunes); Texas Instruments, UnitedHealth, Boeing y General Motors (martes); ASML, IBM, Meta, Microsoft, Tesla y AT&T (miércoles); STMicroelectronics, Deutsche Bank, ING y Apple (jueves); y CaixaBank (viernes).

Con este contexto, y tras tocar un récord —a precios de cierre— de 17.695,70 puntos el 14 de enero, a las 08:05 GMT del lunes el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 30,90 puntos, un 0,18%, hasta 17.575,30 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,10%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,27%, BBVA se anotaba un 0,19%, CaixaBank avanzaba un 0,05%, Sabadell ganaba un 0,60%, Bankinter se revalorizaba un 0,07% y Unicaja Banco sumaba un 0,14%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,71%, Inditex cedía un 0,11%, Iberdrola se revalorizaba un 0,60%, Cellnex ganaba un 0,23% y la petrolera Repsol avanzaba un 0,51%. (Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)