El Ibex 35 abre con una ligera caída a la espera del discurso de Powell

22 ago (Reuters) - El índice bursátil español IBEX 35 abría la sesión del viernes con leves pérdidas, mientras los operadores estaban a la espera de un discurso clave del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole este fin de semana, que podría dar forma a la trayectoria de la política monetaria a corto plazo.

Los mercados financieros están a la espera de que Powell, que hablará a las 1400 GMT, ofrezca pistas sobre la probabilidad de un recorte de tipos en septiembre ante las recientes señales de debilidad del mercado laboral.

"La especulación que parece más razonable es que Powell se mantenga firme en su conocida postura reactiva con respecto a más bajadas de tipos", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram, que pronostican que la jornada de hoy estará caracterizada por una "tibieza preventiva" y cotizaciones en lateral.

A las 0708 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 14,80 puntos, un 0,10%, hasta 15.289,00 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,16%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,41%, BBVA retrocedía un 0,15%, Caixabank cedía un 0,25%, Sabadell caía un 0,35%, Bankinter se dejaba un 0,19% y Unicaja Banco perdía un 0,08%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica no mostraba variaciones, Inditex avanzaba un 0,14%, Iberdrola se dejaba un 0,09%, Cellnex cotizaba plana y la petrolera Repsol subía un 0,40%. (Información de Jorge Ollero Castela; editado por Benjamín Mejías Valencia)