El IBEX 35 abre con una tibia subida pendiente de los bancos centrales

18 dic (Reuters) - El IBEX 35 abrió el jueves con un leve repunte, aunque sin recuperar los 17.000 puntos que tocó por primera vez en su historia esta semana, en una sesión marcada por la cautela ante las decisiones de bancos centrales, las dudas recurrentes sobre el gasto en inteligencia artificial y la atención al IPC de Estados Unidos. Las reuniones de política monetaria concentran el foco: el mercado da por hecho que el Banco Central Europeo mantendrá su tipo de referencia en el 2%, mientras que para el Banco de Inglaterra se descuenta un recorte.

Sergio Ávila, analista de IG, señala que el BCE "tiene hoy menos margen en los tipos que en el mensaje. Si mantiene el discurso duro con la inflación, el mercado leerá que las bajadas de tipos van para largo y eso suele pesar en inmobiliario, utilities (minoristas de gas y electricidad) y growth (empresas de crecimiento) europea, mientras respalda a la banca por el lado del margen financiero".

"Si, en cambio, reconoce más debilidad en la economía y deja caer que los recortes pueden adelantarse, veríamos presión en bancos y algo de aire para sectores endeudados", explica.

En tecnología, la presión vendedora remitió algo tras el nerviosismo por la IA que golpeó a Wall Street. Los ánimos mejoraron con las previsiones de Micron Technology, que proyectó un beneficio para su segundo trimestre casi el doble de lo esperado, gracias a la subida de precios de la memoria ante la fuerte demanda de centros de datos. En la agenda del día también figura el informe de inflación de noviembre en Estados Unidos, que no incluirá la tasa intermensual debido al reciente cierre de la Administración, que impidió recopilar algunos datos de octubre. Según un sondeo de Reuters, los precios al consumidor probablemente aumentaron en noviembre al ritmo anual más alto de los últimos 18 meses, lo que subraya los problemas de asequibilidad atribuidos en parte a los aranceles.

La Reserva Federal (Fed) recortó la semana pasada su tipo de referencia en 25 puntos básicos, hasta el rango del 3,50%-3,75%, pero señaló que no prevé más bajadas a corto plazo a la espera de mayor claridad sobre empleo e inflación. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló la presión sobre el actual presidente de la Fed, Jerome Powell —que dejará el cargo en mayo de 2026—, al afirmar el miércoles que el próximo responsable del banco central estadounidense será alguien que crea en tipos de interés "mucho más bajos".

A falta de ocho sesiones para cerrar 2025 —incluida la del jueves y las medias jornadas del 24 y 31 de diciembre—, el selectivo español suma alrededor de un 46% en el año, aunque asoman señales de agotamiento tras el fuerte avance reciente.

A las 08:15 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 30,70 puntos, un 0,18%, hasta 16.968,90 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,05%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,13%, BBVA se anotaba un 0,44%, Caixabank avanzaba un 0,05%, Sabadell ganaba un 0,09%, Bankinter no tenía variación y Unicaja Banco perdía un 0,07%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,74%, Inditex avanzaba un 1,46%, Iberdrola se revalorizaba un 0,14%, Cellnex ganaba un 1,19% y la petrolera Repsol subía un 0,52%. (Información de Tomás Cobos; edición de Benjamín Mejías Valencia)