El IBEX 35 abre en máximos históricos y apunta a su sexta sesión al alza, arropado por la Fed

12 dic (Reuters) - El IBEX 35 abrió el viernes con una leve alza y en nuevos máximos históricos, impulsado por las expectativas de un entorno de tipos más benigno tras la última reunión de la Reserva Federal, en una jornada que podría ser la sexta consecutiva en positivo y en niveles de récord para el selectivo español.

Con medio mes para cerrar 2025, el IBEX acumula una subida de en torno al 45% en el año, y acaricia los 17.000 puntos, territorio aún desconocido para el selectivo bursátil español.

Los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y el comunicado que los acompañó fueron interpretados por los inversores como un mensaje relativamente acomodaticio, ya que de alguna manera el banquero central dejó la puerta abierta a más recortes de tipos en Estados Unidos.

Aun así, persiste la incertidumbre sobre la trayectoria de la política monetaria en 2026, pues los operadores prevén dos recortes el año que viene, en contraste con los dirigentes monetarios, que solo proyectan un recorte en 2026 y otro en 2027.

En Estados Unidos, los datos del mercado laboral reforzaron la tesis de nuevos recortes: las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumentaron al mayor ritmo en casi cuatro años y medio, si bien estas cifras suelen ser volátiles en estas fechas y la media móvil de cuatro semanas sugiere que las condiciones del mercado laboral se mantienen estables. A este contexto se sumaron nuevas presiones políticas desde la Casa Blanca. Según su portavoz, Karoline Leavitt, el presidente Donald Trump celebró que la Fed recortara esta semana los tipos en 25 puntos básicos, pero el mandatario quiere más bajadas del coste de financiación. Trump ha criticado repetidamente a Powell por no haber abaratado más los préstamos, y está entrevistando candidatos para reemplazarle cuando concluya el mandato actual de Powell en mayo. El avance del selectivo se veía contenido por el resurgir de las dudas sobre el sector tecnológico, tras la mala acogida a las previsiones de Oracle esta semana, que reavivaron la cuestión de si el fuerte gasto en IA generará retornos suficientes. No contribuyó a calmar los ánimos Broadcom, que proyectó ingresos del primer trimestre por encima de lo previsto, aunque advirtió de presión en márgenes por un mayor peso del negocio de IA, lo que arrastró sus títulos un 5% en las plataformas electrónicas.

En materias primas, tras un año brillante para los metales preciosos, los industriales captaban de nuevo la atención, ya que la expectativa de más estímulos en China llevó a los futuros del cobre de Shanghái a un máximo histórico.

En su informe matinal, analistas de Renta 4 destacaban antes de la apertura que la del viernes previsiblemente será una "sesión de transición a la espera de nuevas referencias la próxima semana".

"La próxima semana será más intensa, con datos de empleo e inflación en EE.UU. y reuniones de bancos centrales (BCE tipos estables, BoE -25pb esperados y BoJ +25pb esperados)".

A las 0805 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 86,90 puntos, un 0,51%, hasta 16.969,90 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,27%.

En términos semanales, el IBEX apunta a un alza de más del 1%, con lo que podría encadenar tres semanas seguidas al alza.

En el sector bancario, Santander subía un 0,98%, BBVA se anotaba un 0,26%, Caixabank avanzaba un 0,74%, Sabadell ganaba un 0,96%, Bankinter se revalorizaba un 0,44% y Unicaja Banco subía un 1,03%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,11%, Inditex avanzaba un 0,22%, Iberdrola se revalorizaba un 0,34%, Cellnex caía un 0,24% y la petrolera Repsol perdía un 0,09%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)