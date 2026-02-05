El IBEX 35 abre en rojo ante los temblores tecnológicos a la espera del BCE y el BoE

5 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió el jueves a la baja, alejándose de sus máximos históricos, en una sesión marcada ⁠por la inquietud en torno ⁠a la inversión en inteligencia artificial, el daño potencial a las firmas de software tradicional y una rotación hacia valores defensivos.

La volatilidad se apoderaba de las ⁠bolsas, alcanzando también ‌a ​los metales preciosos, mientras los inversores aguardaban las decisiones del Banco de Inglaterra y del ​Banco Central Europeo.

En Wall Street, el Nasdaq ha caído un 2,9% en los últimos dos ‌días, su mayor retroceso desde octubre, con fuertes vaivenes en ‌las grandes tecnológicas. Alphabet, matriz de Google, ​presentó tras el cierre resultados sólidos, pero desconcertó al mercado al fijar un objetivo de inversión de 175.000 a 185.000 millones de dólares para este año, muy por encima de las estimaciones de Wall Street, en un contexto de debacle de los valores de software por el empuje de la IA generativa, que amenaza su negocio.

La rotación hacia acciones defensivas se veía alimentada asimismo por algunas decepciones en resultados y previsiones ⁠del sector. Advanced Micro Devices cayó un 17% en bolsa el jueves tras dar a conocer su informe trimestral, ​mientras la atención gira ahora hacia las cuentas de Amazon, previstas tras el cierre de Wall Street. En España, BBVA lastraba a la bolsa tras anunciar que su beneficio neto del cuarto trimestre aumentó un 4,1% interanual, apoyado en los resultados de España y México y en la mejora de los márgenes de intereses.

En la agenda monetaria, el jueves destacan las reuniones del Banco de Inglaterra (1200 ⁠GMT) y del Banco Central Europeo (1315 GMT), para las que el consenso espera un mantenimiento de ​los tipos de interés.

De cara el resto de la semana, el informe sobre el empleo estadounidense de enero no se publicará este viernes, sino el 11 de febrero, debido al reciente y efímero cierre parcial de la Administración. A ‍las 0802 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 103,00 puntos, un 0,57%, hasta 17.999,50 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,10%.

En el sector bancario predominaban las pérdidas ante la mala acogida a los resultados de BBVA; Santander perdía un 0,80%, Caixabank cedía ​un 0,74%, Sabadell caía un 0,32%, Bankinter se dejaba un 0,37% y Unicaja Banco perdía un 0,14%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,63%, Inditex avanzaba un 2,33%, Iberdrola se dejaba un 0,29%, Cellnex caía un 0,83% y la ‍petrolera Repsol perdía un 0,67%. (Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)