El IBEX 35 abre plano a la espera de las previsiones de la Fed

10 dic (Reuters) - El IBEX 35 abrió el miércoles sin casi variación, en un clima de cautela en los mercados globales antes de la decisión del banco central estadounidense sobre sus tipos de interés y el discurso de su presidente, Jerome Powell, sobre la senda del coste de los créditos.

La Reserva Federal concluirá esta tarde su reunión de dos días con una decisión a las 1900 GMT, tras el cierre de los mercados europeos, seguida de la conferencia de prensa de Powell a las 1930 GMT.

El mercado espera un recorte "con tono agresivo" en un momento en el que las preocupaciones por la inflación y la resistencia de la economía de Estados Unidos desalentaron las esperanzas de más recortes el año que viene. Los inversores ven alrededor de un 89% de posibilidades de un recorte de 25 puntos básicos, pero apenas un 21% de probabilidades de un movimiento en enero.

"El mercado tiene incorporados todos estos movimientos (y no-movimientos), así que sólo está esperando que las cosas sucedan… pero será muy importante examinar las estimaciones actualizadas de la Fed sobre la economía y cómo se sitúan sus consejeros en cuanto a niveles de tipos futuros en el denominado dot-plot o diagrama de puntos", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"Lo más relevante hoy será el discurso de Powell (¿más “hawkish” por una inflación que se mantiene más alta de lo deseable y con riesgos de repunte adicional o más “dovish” ante la desaceleración del mercado laboral?)", dijo Renta 4 en una nota a clientes.

Con todo, a las 0813 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 6,40 puntos, un 0,04%, hasta 16.728,10 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,06%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,20%, BBVA retrocedía un 0,32%, Caixabank avanzaba un 0,24%, Sabadell caía un 0,57%, Bankinter se dejaba un 0,36% y Unicaja Banco perdía un 0,75%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,38%, Inditex avanzaba un 0,37%, Iberdrola se dejaba un 0,08%, Cellnex caía un 0,51% y la petrolera Repsol subía un 0,25%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por Jorge Ollero Castela)