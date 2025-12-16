El IBEX 35 abre plano a la espera de los datos en EE. UU. y los bancos centrales

16 dic (Reuters) - El IBEX 35 abría sin grandes variaciones en la sesión del martes y se mantenía en máximos históricos, en un momento en que los inversores se mostraban cautos a la espera de los datos clave de empleo e inflación de Estados Unidos, que podrían dar nuevas pistas sobre las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal de cara al nuevo año. Los informes combinados de empleo de Estados Unidos para octubre y noviembre, que se conocerán el martes, carecerán de varios detalles después de que el cierre de la Administración durante 43 días redujera la recopilación de datos, incluida la tasa de desempleo de octubre.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal tienen una probabilidad implícita del 75,6% de que se mantengan los tipos en la próxima reunión del banco central estadounidense del 28 de enero.

Los mercados también tendrán que lidiar con las decisiones de otros bancos centrales esta semana, como la del Banco de Inglaterra, que se espera que recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 3,75%, y la del Banco de Japón, que subiría los tipos 25 puntos básicos, hasta el 0,75%.

Se prevé que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés, junto con el Riksbank sueco y el Banco de Noruega. En el plano macroeconómico, los inversores estarán pendientes del PMI compuesto preliminar en Francia, Reino Unido, Alemania y la eurozona durante la mañana europea, además del dato de la balanza comercial del bloque del euro (1000 GMT) y el índice de confianza de inversiones ZEW de Alemania (1000 GMT).

En Estados Unidos, los mercados prestarán atención al PMI compuesto preliminar (1445 GMT), además del informe oficial de empleo (1330 GMT).

"Hoy saldrán PMIs en las principales economías, pero no ofrecerán cambios significativos (probablemente mejorarán un poco) y, por eso, lo determinante será el Empleo americano a las 14:30h", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"Las bolsas seguirán flojas, corrigiendo algo, hasta superar el empleo americano y los bancos centrales. Afortunadamente, porque un hipotético rally de fin de año después de este excelente 2025 colocaría los niveles de entrada para 2026 en un pequeño compromiso que podría traducirse en un arranque de año atascado", agregaron. Tras alcanzar el hito de los 17.000 puntos en la sesión anterior, a las 0829 GMT del martes el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 15,10 puntos, un 0,09%, hasta 17.056,50 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,06%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,92%, BBVA se anotaba un 0,23%, Caixabank avanzaba un 0,79%, Sabadell ganaba un 1,04%, Bankinter se revalorizaba un 0,50% y Unicaja Banco subía un 0,80%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,49%, Inditex avanzaba un 0,33%, Iberdrola se dejaba un 0,03%, Cellnex caía un 0,20% y la petrolera Repsol perdía un 1,08%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; edición de Jorge Ollero Castela)