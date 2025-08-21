El Ibex 35 abre plano a la espera de los discursos de la Fed en Jackson Hole

21 ago (Reuters) - El índice bursátil español IBEX 35 abría la sesión del jueves sin casi variación, mientras los inversores esperaban señales sobre las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense antes del simposio económico anual en Jackson Hole, que comienza más tarde el jueves.

Se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, pronuncie un discurso de apertura el viernes en el simposio, que se celebrará del 21 al 23 de agosto, y los inversores vigilarán de cerca si respalda medidas para reforzar el mercado laboral o se centra en los riesgos de inflación. "Hoy, día de transición centrado en lo que pueda llegarnos de la reunión anual de banqueros centrales en Jackson Hole, aunque simplemente llegan allí por la tarde y es improbable que alguno tenga intención de precipitarse con comentarios informales improvisados", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

En el plano macroeconómico, los mercados estarán pendientes de la publicación de los PMI de agosto en Europa y Estados Unidos, además de las cifras semanales de desempleo (1230 GMT) y las ventas de viviendas existentes en EEUU (1400 GMT).

A las 0702 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 8,60 puntos, un 0,06%, hasta 15.283,50 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,05%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,10%, BBVA retrocedía un 0,06%, Caixabank avanzaba un 0,02%, Sabadell ganaba un 0,15%, Bankinter se dejaba un 0,08% y Unicaja Banco subía un 0,08%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,90%, Inditex cedía un 0,25%, Iberdrola se revalorizaba un 0,30%, Cellnex caía un 0,43% y la petrolera Repsol subía un 0,37%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por Jorge Ollero Castela)