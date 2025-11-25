El IBEX 35 abre plano pese al optimismo por las perspectivas de recortes de la Fed

25 nov (Reuters) - El IBEX 35 abrió la sesión del lunes sin grandes variaciones, a pesar del optimismo en las bolsas asiáticas y estadounidenses ante las crecientes esperanzas de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en diciembre.

Las perspectivas de un recorte del coste del crédito en Estados Unidos aumentaron después de que el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller afirmara que los datos disponibles indican que el mercado laboral del país sigue siendo lo suficientemente débil como para justificar otra bajada de un cuarto de punto.

Los comentarios de Waller se hicieron eco de los del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien dijo el viernes que los tipos pueden bajar "a corto plazo".

Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre es del 85,1%, frente al 42,4% de hace una semana. El banco central estadounidense se reunirá los días 9 y 10 de diciembre.

"Si finalmente recorta en Dic., ese movimiento puede realizarse a costa de menos recortes en 2026 (2 en lugar de 3, por ej.) porque el NABE (National Association for Business Economics) estima un paro en 4,5% estable en 2026, sin deterioro", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

En el frente macroeconómico, los inversores estarán atentos al índice de precios al productor (1330 GMT) y al dato de confianza del consumidor (1500 GMT) en EEUU.

Antes de la apertura, el PIB alemán mostró un crecimiento nulo en el tercer trimestre, en línea con las previsiones, mientras que en España el INE informó que los precios industriales subieron un 0,7% interanual en octubre.

A las 0810 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 cotizaba sin variación en los 15.967,80 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,10%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,49%, BBVA se anotaba un 0,06%, Caixabank avanzaba un 0,11%, Sabadell caía un 0,10%, Bankinter se dejaba un 0,15% y Unicaja Banco perdía un 0,08%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,11%, Inditex cedía un 0,43%, Iberdrola se dejaba un 0,19%, Cellnex caía un 0,27% y la petrolera Repsol subía un 0,26%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; edición de Jorge Ollero Castela)