El IBEX 35 abre plano por el tira y afloja entre resultados y tensión geopolítica

27 ene (Reuters) - El IBEX 35 abrió el martes prácticamente plano, con el optimismo por los resultados que publicarán grandes compañías a lo largo de la semana compensado por el nerviosismo ante el panorama político internacional y la imprevisibilidad de la agenda comercial de Estados Unidos. La cautela aumentó después de que el presidente Donald Trump dijera que elevará hasta el 25% los aranceles aplicados por Estados Unidos a las importaciones de bienes procedentes de Corea del Sur, alegando un supuesto incumplimiento del acuerdo comercial con Washington.

De momento, los inversores observan estas fricciones mientras esperan más cuentas corporativas y la decisión de la Reserva Federal, prevista para el miércoles. No se anticipan cambios en los tipos, pero el mercado estará muy atento a las indicaciones sobre el rumbo de la política monetaria, con la expectativa de que se produzcan al menos dos recortes este año.

Esta semana llegarán informes de resultados de Texas Instruments, UnitedHealth, Boeing y General Motors (martes); ASML, IBM, Meta, Microsoft, Tesla y AT&T (miércoles); STMicroelectronics, Deutsche Bank, ING y Apple (jueves); y CaixaBank (viernes).

De fondo, continúan las tensiones en Estados Unidos, tras la muerte a tiros de un segundo ciudadano estadounidense a manos de agentes federales de inmigración en Minnesota.

En la agenda macroeconómica del martes, la principal referencia será la confianza del consumidor de la Conference Board en EEUU.

Con este telón de fondo, a las 08:05 GMT del martes, el selectivo español IBEX 35 subía 4,70 puntos, un 0,03%, hasta 17.685,20 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,31%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,34%, BBVA se anotaba un 0,19%, CaixaBank avanzaba un 0,42%, Sabadell ganaba un 0,77%, Bankinter se revalorizaba un 0,59% y Unicaja Banco subía un 0,92%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,98%, Inditex cedía un 0,70%, Iberdrola se dejaba un 0,13%, Cellnex caía un 0,96% y Repsol perdía un 0,56%. (Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)