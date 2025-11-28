El IBEX 35 apunta a cerrar su mejor semana desde agosto pendiente de la Fed

28 nov (Reuters) - El IBEX 35 comenzaba el viernes prácticamente sin cambios, pero con el viento de cola de unas expectativas de recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en diciembre que ayudan a mitigar las dudas sobre valoraciones excesivas. Con esta combinación, el selectivo español apunta a cerrar su mejor semana desde principios de agosto y a encadenar cinco meses consecutivos en positivo.

Los mercados estadounidenses, que permanecieron cerrados el jueves por la festividad de Acción de Gracias, tendrán una sesión reducida el viernes, por lo que la actividad es más moderada de lo habitual en las principales clases de activos. La mayoría de bolsas europeas iniciaron el día con tendencia plana.

La falta de datos económicos a raíz del cierre de la Administración ha hecho que la Reserva Federal se muestre cautelosa sobre una mayor relajación de la política monetaria, pero pesos pesados como el gobernador de la Fed Christopher Waller y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, se han mostrado partidarios de un recorte de tipos el mes que viene.

Según CME FedWatch, los futuros de los fondos de la Fed apuntan a una probabilidad del 85% de que se produzca un recorte de tipos el mes que viene, lo que supone un cambio radical respecto al 30% de una semana antes.

"La atención gira temporalmente hacia el consumo, si la IA lo permite, ya que hoy comienza la campaña navideña con el Black Friday. Será un buen termómetro de la confianza del consumidor americano", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"Será por tanto, una jornada semifestiva, en la que esperamos movimientos moderados en bolsas, probablemente al alza", agregaron.

En el plano macroeconómico, los mercados estarán pendientes de los datos de inflación (1300 GMT) y desempleo (0855 GMT) en Alemania. En España, la inflación interanual armonizada con la de la UE retrocedió al 3,1% en noviembre, frente al 3,2% de octubre, mientras que en Francia se mantuvo en el 0,8%.

A las 0805 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 8,80 puntos, un 0,05%, hasta 16.370,60 puntos.

En el conjunto de la semana, el selectivo madrileño muestra un alza del 3,48%, la mejor desde la semana finalizada el 8 de agosto. En noviembre, el índice apunta a un alza del 2,12%, extendiendo a un quinto mes su racha de subidas.

En el sector bancario, Santander subía un 0,22%, BBVA se anotaba un 0,49%, Caixabank avanzaba un 0,29%, Sabadell caía un 0,06%, Bankinter se revalorizaba un 0,41% y Unicaja Banco subía un 0,24%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,05%, Inditex cedía un 0,06%, Iberdrola se dejaba un 0,08%, Cellnex caía un 0,12% y la petrolera Repsol subía un 0,41%.

El índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,02%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por Tomás Cobos)