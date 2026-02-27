El IBEX 35 arranca con dudas, pero encarrila una subida mensual del 3,3%

27 feb (Reuters) - El IBEX 35 abría el viernes sin grandes variaciones, en una sesión marcada por las dudas sobre las valoraciones del sector tecnológico y por el repunte de la incertidumbre geopolítica, aunque el índice mantenía el sesgo positivo en el conjunto de la semana, con una subida del 1,5%. Pese a los frecuentes vaivenes por las dudas sobre la IA, los conflictos geopolíticos y las incertidumbres arancelarias, el selectivo bursátil español apunta a una revalorización acumulada del 3,3% en febrero, su octavo mes consecutivo en positivo y su mejor racha mensual desde 2006.

En los mercados internacionales, el viernes continuaban las preocupaciones sobre las valoraciones de las compañías tecnológicas. Los buenos resultados de Nvidia, referente del sector de la inteligencia artificial, no lograron impresionar a unos inversores exigentes, lo que arrastró a Wall Street a la baja.

"El mensaje es claro: esto ya no va de si la IA es el futuro, sino de cuánto estás dispuesto a pagar por ese futuro. (...) Ya no vale solo con que las empresas publiquen buenos números, el precio del dinero manda", dice Sergio Ávila, analista de IG, en referencia a la atención del mercado a los tipos de interés. "El (índice bursátil estadounidense) S&P 500 hoy está atrapado entre dos fuerzas: beneficios razonables y la sombra de la inflación."

Este analista destaca que la principal referencia macro del día sería el índice de precios de Estados Unidos (1330 GMT).

"Si los datos respaldan recortes de tipos más adelante, el S&P tiene oxígeno. Si no, veremos más rotación hacia sectores defensivos, value y compañías con caja fuerte y deuda controlada", explica.

En el plano geopolítico, un mediador omaní de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán ofreció una lectura optimista tras la última ronda de negociaciones, pero las señales de un avance que evitara posibles ataques estadounidenses seguían siendo esquivas.

En paralelo, el ministro de Defensa de Pakistán habló de "guerra abierta" contra Afganistán tras los bombardeos nocturnos contra objetivos del Gobierno talibán.

Con este contexto, a las 0805 GMT del viernes el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 27,90 puntos, un 0,15%, hasta 18.468,70 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,07%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,68%, BBVA apenas variaba, Caixabank avanzaba un 0,33%, Sabadell caía un 0,30%, Bankinter se revalorizaba un 0,07% y Unicaja Banco perdía un 0,37%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,36%, Inditex avanzaba un 0,38%, Iberdrola se dejaba un 1,25%, Cellnex caía un 0,29% y la petrolera Repsol perdía un 0,29%.

Entre las empresas que publicaron cifras trimestrales el viernes, a medida que se acerca el final de la temporada de resultados, destacaban Merlin Properties, con un alza del 5,25% en bolsa, Solaria, con un alza del 7,82%, y Grifols, con una caída del 4,38%.

(Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)