El IBEX 35 arranca en rojo ante la aversión al riesgo y el pulso en torno a la Fed

12 ene (Reuters) - El IBEX 35 abrió el lunes con tendencia bajista, en una sesión de consolidación tras los máximos históricos de la semana pasada y con un sesgo de aversión al riesgo por las dudas sobre la independencia de la Fed y las tensiones geopolíticas. El temor a una erosión de la autonomía del banco central cobró fuerza después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, afirmara el domingo que el Gobierno de Donald Trump le amenazó con una acusación penal. La maniobra, según el dirigente del banco central, es un "pretexto" para aumentar la presión con el fin de forzar recortes de tipos.

"Trump ha demandado a Powell (Fed) por asuntos sin aparente contenido de fondo (la renovación de las instalaciones de la Fed y su comparecencia ante el Senado en junio) para presionarle aún más para que baje tipos y/o se vaya (aunque él mismo le nombró en 2018) y eso puede introducir ruido en la sesión de hoy, que podría recortar un poco", dijeron analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

En el frente geopolítico, persisten los focos de tensión. Tras el derrocamiento de Maduro en Venezuela por Estados Unidos, el mercado digiere el temor a la amenaza de Washington de tomar Groenlandia, un movimiento que lo enfrentaría con Bruselas. Al mismo tiempo, la atención se centra en Irán, donde las protestas han sido reprimidas en unos enfrentamientos que dejan ya cerca de 500 muertos. Donald Trump dijo que Estados Unidos podría reunirse con dirigentes iraníes y que estaba en contacto con la oposición, mientras sopesa respuestas contundentes, incluidas opciones militares. En el plano macro, el informe laboral de diciembre en Estados Unidos publicado el viernes no trajo grandes sorpresas, pero sí confirmó la debilidad del empleo, lo que podría empujar a la Fed a recortar los tipos en los próximos meses pese a mantenerlos en la reunión de enero. El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, señaló que el crecimiento del empleo fue "modesto" y que, a grandes rasgos, las empresas siguen reacias a contratar. De cara a la semana, los inversores estarán pendientes del dato de inflación de Estados Unidos del martes y la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el miércoles. El tribunal podría publicar nuevas sentencias, entre ellas varios casos relevantes, incluida la legalidad de los aranceles globales impulsados por Donald Trump, una prueba de fuego para el alcance de los poderes presidenciales con implicaciones para la economía mundial.

Pese a las múltiples incertidumbres, los analistas de Bankinter destacan la resistencia del mercado.

"El rebote de la semana pasada, que fue la primera semana completa de 2026, a pesar de una geoestrategia agitada, de unas cuestionables OPVs en IA China y de un empleo americano confuso el viernes, confirma nuestra estimación de que el mercado está dispuesto a interpretar en positivo casi todo, siempre y cuando el ciclo siga siendo expansivo (PIBs), la inflación esté controlada y permita más bajadas de tipos por parte de la Fed y los resultados empresariales sigan siendo buenos." Ante este escenario, a las 0805 GMT del lunes el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 126,60 puntos, un 0,72%, hasta 17.522,40 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,17%.

En el sector bancario, Santander perdía un 1,09%, BBVA retrocedía un 0,98%, Caixabank cedía un 0,67%, Sabadell caía un 0,67%, Bankinter se dejaba un 0,28% y Unicaja Banco perdía un 0,66%. Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,67%, Inditex avanzaba un 0,43%, Iberdrola se dejaba un 0,29% y la petrolera Repsol subía un 1,38%. (Información de Tomás Cobos; edición de María Bayarri Cárdenas)