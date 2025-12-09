El IBEX 35 avanza a nuevos techos mientras aguarda las señales de la Fed

9 dic (Reuters) - El IBEX 35 abrió el martes con una leve subida y se situó en nuevos máximos históricos, con los inversores pendientes de la reunión de dos días de la Reserva Federal que arranca este martes y culmina el miércoles con una previsible rebaja en los tipos de interés. El mercado da prácticamente por hecho un recorte de 25 puntos básicos y el foco está en el mensaje de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), y en cuántas bajadas anticipará el diagrama de puntos para 2026, en un clima de nervios por una Fed dividida y la posibilidad de un sucesor más inclinado a rebajar el coste del dinero.

Según IRPR, la herramienta de futuros monetarios de LSEG, los inversores descuentan cerca de 76 puntos básicos de relajación acumulada hasta finales de 2026, lo que implica que, tras diciembre, quedarían dos recortes adicionales.

"Se da por hecho que la Fed recortará y ofrecerá un 'diagrama de puntos' o 'dot plot' más suave/dovish. El mercado se quedaría desconcertado si no lo hiciera. Así que respirará y subirá un poco más al final de la semana en su desenlace más probable", dijeron analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

El "dot plot" o gráfico de puntos es un documento que refleja dónde prevén los miembros de la Fed (de manera anónima) que estén los tipos de interés en los próximos años.

"Por eso, saliendo lo más importante de esta semana la tarde/noche del jueves (resultados de Broadcom y Fed), lo más probable es que el mercado se mantenga en 'modo pausa' hasta entonces, para rebotar a continuación. De manera que tendremos una semana de sólo 1,5 días a efectos prácticos: mitad del jueves y el viernes. Y, una vez sucedido eso, ya estaremos en 2026 a efectos prácticos porque nos situaremos en la segunda quincena de diciembre, cuando ya el año en curso se da por olvidado." También en el frente de los bancos centrales, el Banco de la Reserva de Australia mantuvo los tipos sin cambios, descartó por ahora un nuevo recorte de tipos y advirtió de que el próximo movimiento podría ser al alza si la inflación persiste, lo que llevó al dólar australiano a rozar máximos de casi tres meses. Se espera que tanto el Banco Nacional Suizo como el Banco de Canadá mantengan también sin cambios los costes de los préstamos esta semana. En el frente comercial, la tensión comercial se alivió algo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que permitirá exportar a China los procesadores H200 de Nvidia, sus segundos chips de inteligencia artificial más potentes, aplicando una tasa del 25% a esas ventas. Por contra, en el plano geopolítico, no hubo avances en los esfuerzos para detener la guerra entre Ucrania y Rusia: el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que los negociadores siguen divididos sobre las concesiones territoriales en un plan de paz mediado por Estados Unidos. En la agenda empresarial de la semana, los inversores vigilan los resultados de Oracle y Adobe el miércoles, y los de Costco y Broadcom el jueves.

Ante este escenario, a las 0805 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 51,30 puntos, un 0,31%, hasta 16.763,50 puntos, por encima del máximo récord anterior a precios de cierre —los 16.747 puntos del 4 de diciembre—, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,16%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,39%, BBVA se anotaba un 0,50%, Caixabank avanzaba un 0,73%, Sabadell ganaba un 0,82%, Bankinter se revalorizaba un 0,73% y Unicaja Banco subía un 0,76%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,03%, Inditex avanzaba un 0,67%, Iberdrola se revalorizaba un 0,25%, Cellnex ganaba un 0,59% y la petrolera Repsol subía un 0,15%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)