El ibex 35 avista su peor semana desde diciembre ante el temor a una recesión

4 abr (Reuters) - El IBEX 35 profundizaba la senda bajista el viernes y enfilaba su mayor descenso semanal en tres meses y medio, mientras los mercados financieros especulan sobre los efectos recesionistas e inflacionistas de la andanada proteccionista de Donald Trump. Los aranceles anunciados por el presidente estadounidense el miércoles provocaron un desplome de las plazas financieras en todo el mundo —algo menor en el índice bursátil español por su menor exposición a Estados Unidos— y suscitaron condenas generalizadas ante el temor a subidas de los precios y una recesión económica global.

Países de todo el mundo amenazaron con tomar represalias ante la guerra comercial iniciada por Washington, y analistas de Renta 4 destacaron que "por su parte, Trump se muestra dispuesto a moderar los aranceles en caso de 'ofertas fenomenales'".

"En el caso de China, podría suavizarlos si Pekín aprueba la venta de TikTok. Avisa sin embargo de que pueden llegar aranceles adicionales a sectores específicos (menciona farma y semiconductores de forma concreta)", añadieron, en comentarios incluidos en su informe matutino.

Mientras se mantiene la incertidumbre sobre los daños causados por los aranceles y los siguientes capítulos en el conflicto arancelario, las bolsas centrarán su atención en el informe mensual del mercado laboral estadounidense (1230 GMT), aunque las cifras todavía no mostrarán el impacto de los nuevos gravámenes comerciales.

Según un sondeo de Reuters, los analistas prevén la creación de 135.000 empleos en marzo, algo menos de los 151.000 de febrero, con una tasa de desempleo en el 4,1%.

"(...) el interés del dato quedará limitado por la elevada incertidumbre generada por los agresivos aranceles recíprocos anunciados por Trump, que podrían suponer presión a la baja sobre crecimiento y al alza sobre inflación (que aún no se verá en el IPC de marzo el jueves 10 con previsión de moderación tanto en tasa general, 2,6%e vs 2,8% anterior, como subyacente, 3%e vs 3,1% previo)", explican en Renta 4.

A las 0702 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 183,80 puntos, un 1,39%, hasta 13.007,40 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,96%. En el conjunto de la semana, el IBEX 35 muestra un descenso del 2,27%​​, su mayor caída desde el periodo entre el 16 y el 20 de diciembre.

En el sector bancario, Santander perdía un 2,62%, BBVA retrocedía un 4,27%, Caixabank cedía un 3,67%, Sabadell caía un 3,59%, Bankinter se dejaba un 2,60% y Unicaja Banco perdía un 2,67%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,47%, Inditex cedía un 0,29%, Iberdrola se revalorizaba un 0,57%, Cellnex ganaba un 0,31% y la petrolera Repsol perdía un 1,49%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)