El Ibex 35 bate su récord histórico intradía mientras aguarda a la cita de Trump y Xi

28 oct (Reuters) - El IBEX 35 batió su récord histórico intradía en la apertura del martes al alcanzar momentáneamente los 16.054 puntos, en un contexto de optimismo cauteloso sobre un acuerdo comercial entre EEUU y China y nuevas bajadas de tipos de la Fed.

El selectivo español superaba así la anterior marca de 16.040 puntos, que databa del 9 de noviembre de 2007 —justo antes de la crisis financiera mundial y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España—, tras conquistar el lunes su primer cierre por encima de los 16.000 puntos.

La esperanza de un acuerdo entre las dos mayores potencias económicas, en el marco de la gira asiática del presidente estadounidense Donald Trump, sigue siendo el principal catalizador.

La atención se centrará en la reunión del jueves con su homólogo Xi Jinping en Corea del Sur, aunque Pekín ha mantenido hasta ahora una postura más reservada que Trump, lo que podría generar volatilidad.

En el frente monetario, el mercado da por descontada una nueva bajada de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal (Fed) este miércoles. El interés se centrará en el discurso de su presidente Jerome Powell, y en cualquier pista sobre futuros recortes, especialmente en la reunión de diciembre.

En Europa, se espera que el Banco Central Europeo mantenga sin cambios su política monetaria en la reunión del jueves. La temporada de resultados empresariales añade otro foco de atención. Iberdrola ha anunciado este martes un descenso del 3% en su beneficio neto de los nueve primeros meses, tras lo cual subía un 0,14% en bolsa. A lo largo de la semana le seguirán pesos pesados como Santander, Naturgy, BBVA, Repsol, Indra y Caixabank.

En Estados Unidos publicarán sus cuentas gigantes tecnológicos como Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon y Apple.

En conjunto, a las 0805 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 39,40 puntos, un 0,25%, hasta 16.039,60 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,21%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,12%, BBVA retrocedía un 0,41%, Caixabank avanzaba un 0,20%, Sabadell caía un 0,06%, Bankinter se revalorizaba un 0,43% y Unicaja Banco subía un 0,09%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,44%, Inditex avanzaba un 0,08%, Cellnex ganaba un 0,51% y la petrolera Repsol perdía un 1,21%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)