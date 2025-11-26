El IBEX 35 busca enlazar tres sesiones en verde con la Fed al volante

26 nov (Reuters) - El IBEX 35 arrancó el miércoles con sesgo alcista, apoyado en la expectativa de que la Reserva Federal recorte los tipos en diciembre tras unos datos de Estados Unidos más débiles de lo esperado.

El selectivo español viene de rebotar más de 300 puntos en las dos sesiones previas, un movimiento que lo ha devuelto por encima de los 10.000 puntos, con la banca y con Inditex como principales apoyos.

El martes, los indicadores mostraron que las ventas minoristas estadounidenses crecieron menos de lo previsto en septiembre, mientras que los precios al productor se mantuvieron en línea con lo esperado, sin sorpresas negativas.

Con ello, los futuros sobre tipos de interés asignan una probabilidad del 76% a un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 10 de diciembre, según los futuros de tipos de interés en la herramienta IRPR de LSEG.

También contribuían al mayor optimismo sobre la relajación monetaria las quinielas sobre la próxima presidencia de la institución, que apuntan a un tono más propicio al abaratamiento de los costes de financiación. Según Bloomberg News, el asesor de la Casa Blanca Kevin Hassett se perfila como favorito para presidir la Fed y, como Trump, defiende unos tipos más bajos que los vigentes bajo Jerome Powell. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ve probable un anuncio de Trump antes de Navidad.

Como telón de fondo, persisten la inquietud por las elevadas valoraciones del sector tecnológico y la incertidumbre sobre un posible acuerdo de paz para la guerra entre Ucrania y Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractó de la fecha límite del jueves para que Ucrania acepte un plan de paz auspiciado por Estados Unidos, después de que el presidente Volodímir Zelenski dijera que el país estaba preparado para avanzar en la propuesta de Washington.

En el mercado de deuda, los inversores vigilan la posibilidad de que la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, anuncie nuevas subidas de impuestos con el objetivo de mantener la confianza de los mercados ante una esperada rebaja de las perspectivas económicas de Reino Unido.

A las 0805 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 74,60 puntos, un 0,46%, hasta 16.215,50 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,41%.

En el sector bancario, Santander subía un 1,00%, BBVA se anotaba un 0,79%, Caixabank avanzaba un 0,55%, Sabadell ganaba un 1,09%, Bankinter se revalorizaba un 0,69% y Unicaja Banco subía un 0,24%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,64%, Inditex avanzaba un 0,55%, Iberdrola se dejaba un 0,19%, Cellnex ganaba un 0,19% y la petrolera Repsol subía un 0,96%.

Fuera del IBEX, la empresa mallorquina de tecnología de viajes HBX Group retrocedía cerca de un 13% tras

ampliar sus pérdidas

en el conjunto del año. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)