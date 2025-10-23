El Ibex 35 cede pendiente de la geopolítica y los resultados empresariales

23 oct (Reuters) - El IBEX 35 abría la sesión del jueves con ligeras pérdidas, mientras los mercados seguían con atención los resultados poco alentadores de las grandes empresas tecnológicas, que agravaron la caída de Wall Street, al tiempo que digerían las amenazas comerciales entre Washington y Pekín. El Gobierno de Donald Trump está considerando la posibilidad de frenar una amplia gama de exportaciones de software a China, desde portátiles a motores de reacción, como represalia contra la última ronda de restricciones a la exportación de tierras raras de Pekín, según informó Reuters el miércoles. Trump dijo el miércoles que esperaba llegar a un acuerdo comercial con el presidente de China, Xi Jinping, y que expresaría su preocupación por las compras chinas de petróleo ruso durante su reunión en Corea del Sur la próxima semana. El presidente estadounidense impuso sanciones contra Rusia relacionadas con Ucrania por primera vez en su segundo mandato, dirigidas a las compañías petroleras Lukoil y Rosneft. Mientras tanto, la escasez de datos macroeconómicos oficiales en Estados Unidos continuó con el cierre de la Administración, que ya lleva tres semanas, aunque el índice de precios al consumo (IPC) se publicará el viernes, con más de una semana de retraso. Otros datos, como los datos de empleo mensuales, no se han publicado.

Los inversores han descontado casi por completo un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana.

"Las bolsas podrían lateralizar o incluso caer ligeramente hoy, a la espera de nuevos catalizadores", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram. En cuanto a los resultados de empresas, en la jornada se conocerán los de Blackstone, American Airlines, Ford e Intel, entre otros. En Europa, antes de la apertura de los mercados, publicaron resultados Unilever, Nokia y Orange. En España, Bankinter lideraba las pérdidas con un -3,45% tras anunciar que su beneficio neto del tercer trimestre subió un 5% respecto al mismo periodo de 2024, gracias al aumento de las comisiones y de los préstamos.

A las 1400 GMT se conocerá el dato de confianza del consumidor en la eurozona. A las 0715 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 24,00 puntos, un 0,15%, hasta los 15.757,60 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,28%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,14%, BBVA retrocedía un 0,15%, Caixabank cedía un 1,28%, Sabadell caía un 0,58% y Unicaja Banco perdía un 0,34%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,43%, Inditex cedía un 0,06%, Iberdrola se dejaba un 0,09%, Cellnex caía un 0,24% y la petrolera Repsol subía un 2,43%.

Entre el resto de las eléctricas, Naturgy no tenía variación, mientras Endesa avanzaba un 0,21%.

(Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por Jorge Ollero Castela)