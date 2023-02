El ibex-35 cierra a la baja tras las expectativas sobre los tipos en eeuu

6 feb (Reuters) - El principal índice bursátil español cerró en negativo el lunes tras una racha de cinco alzas semanales consecutivas, en medio de una mayor aversión al riesgo y expectativas de tipos de interés más altos en Estados Unidos, alimentadas por una serie de datos económicos positivos dados a conocer la semana pasada.

El optimista informe sobre el empleo en Estados Unidos del viernes hizo que los inversores se apresuraran a comprar dólares, en detrimento de los activos de los mercados emergentes y las divisas de menor rendimiento, como el yen.

"Los inversores van a tener que aceptar el hecho de que los tipos van a seguir subiendo durante más tiempo y que sigue siendo poco probable que la Reserva Federal los recorte este año", dijo Antho Saglimbeneene, estratega jefe de mercado de Ameriprise Financial en Míchigan.

"Si la gente no teme perder su empleo, en realidad no gasta menos. No cambian sus comportamientos lo suficiente como para que empiece a bajar la inflación", dijo.

El selectivo bursátil español Ibex-35 cerró con una caída de 66,40 puntos, o un 0,72%, hasta 9.159,20 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 perdió un 0,74%.

En el sector bancario, BBVA retrocedió un 1,69%, Caixabank avanzó un 2,40%, Sabadell cayó un 0,48%, Bankinter se revalorizó un 1,79% y Unicaja Banco perdió un 1,15%.

Santander perdió un 1,51%, tras el dictamen de un juzgado de Madrid que reconoció como vinculante la carta de oferta del banco a Andrea Orcel para convertirle en consejero delegado, pero que redujo la compensación al banquero italiano.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedió un 0,66%, Inditex cedió un 1,20%, Iberdrola se dejó un 0,42%, Cellnex ganó un 0,14% y la petrolera Repsol perdió un 1,56%.

Entre el resto de las eléctricas, Naturgy se anotó un 0,19%, mientras Endesa cedió un 0,16%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; información adicional de Herbert Lash; editado por Javier Leira)

Reuters