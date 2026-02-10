El IBEX 35 consolida el rebote, con Asia en positivo y la tecnología en calma

10 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió el martes con pocos cambios tras dos sesiones de rebote, en un mercado sostenido por el repunte de Asia, donde la Bolsa de Tokio seguía avanzando tras la victoria electoral de la primera ministra Sanae Takaichi.

También contribuía a la mejoría de los ánimos la relativa calma del sector tecnológico tras las turbulencias provocadas la semana pasada por las incertidumbres en torno a la inteligencia artificial.

Los inversores encaran una nueva tanda de resultados, con Ford y Coca-Cola entre las compañías estadounidenses que publican sus cuentas este martes. En Europa dieron a conocer sus cifras el banco británico Barclays, que anunció un incremento de su beneficio del 12%, y la petrolera BP, también cotizada en Londres, que aumentó las ganancias un 32%, pero suspendió las recompras.

En el frente macro, se espera que el Departamento de Comercio de Estados Unidos muestre un avance del 0,4% en las ventas minoristas de diciembre, tras el incremento del 0,6% de noviembre. Con todo, los platos fuertes de la semana llegarán el miércoles, con el informe mensual de empleo de Estados Unidos, y el viernes, con el IPC estadounidense de enero. Con relación al mercado laboral, Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, señaló el lunes que las ganancias de empleo podrían moderarse en los próximos meses debido a que las políticas migratorias del Gobierno de Trump frenan el crecimiento de la fuerza laboral y a que las nuevas herramientas de IA elevan la productividad.

Desde Bankinter apuntan en su canal de Telegram que "(el tono bursátil en Estados Unidos) podría ser algo más constructivo ante la expectativa de que un empleo débil implique mayores bajadas de tipos por la Fed y si los resultados empresariales acompañan". Con este contexto, a las 0802 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 9,30 puntos, un 0,05%, hasta 18.185,80 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,07%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,17%, BBVA retrocedía un 0,24%, Caixabank avanzaba un 0,14%, Sabadell caía un 0,52%, Bankinter se dejaba un 0,27% y Unicaja Banco perdía un 0,43%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,14%, Inditex avanzaba un 0,45%, Iberdrola se revalorizaba un 0,23%, Cellnex caía un 0,04% y la petrolera Repsol perdía un 0,62%.

(Información de Tomás Cobos, edición de María Bayarri Cárdenas)