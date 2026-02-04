El IBEX 35 corrige tras un nuevo récord ante la tensión entre EEUU e Irán y los nervios por la IA

4 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió el miércoles a la baja tras el récord de la víspera, presionado por la tensión entre Estados Unidos e Irán, la resaca vendedora ⁠en valores tecnológicos internacionales ante el riesgo de ⁠disrupción por la IA, y el ajuste de expectativas de tipos tras la nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal. En el frente geopolítico, el Ejército de Estados Unidos derribó el martes un dron iraní que se ⁠acercó "agresivamente" al portaaviones ‌Abraham Lincoln, en ​pleno intento de organizar conversaciones nucleares entre ambos países, mientras el presidente Donald Trump advertía de que podrían ocurrir "cosas malas" si no se ​alcanzaba un acuerdo y buques de guerra estadounidenses se dirigían hacia la república islámica.

El ánimo ya venía tocado por el ‌susto de la sesión previa en Wall Street —que luego se moderó— en compañías ‌de analítica de datos, servicios profesionales y software, después ​de que el lanzamiento por Anthropic de una herramienta para el sector legal reavivara los temores a que los avances en IA desplacen al software tradicional.

En política monetaria, el mercado sigue procesando la nominación de Warsh por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, con la idea de que no será partidario de recortes rápidos de los tipos. Con todo, los inversores perciben cierto alivio al disiparse algunas dudas sobre la independencia de la Fed tras los ataques de Trump al banco central y a su actual presidente, Jerome Powell. El movimiento corrector se veía moderado por noticias favorables en Washington, donde Trump firmó un acuerdo de gasto que ⁠puso fin al cierre parcial de la Administración tras cuatro días, aunque los datos clave de empleo previstos para el viernes se retrasarán por el parón. En la bolsa ​española, Santander lastraba al mercado, con un descenso del 4,5%, tras comunicar la compra de la regional estadounidense Webster Financial por 12.200 millones de dólares para crear uno de los diez principales bancos minoristas y comerciales del país. La entidad también anunció un aumento del 12% en su beneficio neto de 2025 hasta un récord de 14.100 millones de euros, por encima de las previsiones de 13.770 millones. De cara a la jornada recién iniciada, la atención estará en el IPC preliminar de la zona euro y en los resultados de Alphabet.

La cifra preliminar de la ⁠inflación de la zona euro en enero de este miércoles marcará el tono antes de la decisión del Banco Central Europeo del jueves, con ​la fortaleza del euro bajo vigilancia. Los analistas prevén de media un incremento interanual del 1,7%, por debajo del 1,9% de diciembre.

Al otro lado del Atlántico, y tras el cierre de Wall Street, Alphabet presenta sus cifras trimestrales y se espera un avance del 15,5% de los ingresos hasta 111.370 millones de dólares.

Analistas de ‍Bankinter destacan que "el mercado se muestra implacable en recepción [de las cifras de los informes empresariales]. Si las guías (no tanto las cifras) convencen, la recompensa es inmediata, pero cualquier tropiezo se castiga sin piedad."

"La clave estará de nuevo en las guías y en la capacidad de monetizar las fuertes inversiones en IA", añaden, en referencia a los resultados de Qualcomm y, sobre todo, de Alphabet.

A las 08:05 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 109,90 puntos, un 0,61%, ​hasta 18.009,30 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,24%.

En el sector bancario, BBVA retrocedía un 0,09%, Caixabank avanzaba un 0,04%, Sabadell caía un 0,53%, Bankinter se revalorizaba un 0,10% y Unicaja Banco perdía un 0,42%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,75%, Inditex avanzaba un 0,84%, Iberdrola se revalorizaba ‍un 0,24%, Cellnex ganaba un 0,92% y la petrolera Repsol subía un 1,10%. (Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)