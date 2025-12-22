El IBEX 35 encara el parón navideño sobre los 17.100 pese a sensación de fatiga

22 dic (Reuters) - El IBEX 35 abrió el lunes con un leve retroceso, aunque se mantenía cómodo por encima de los 17.100 puntos y cerca de máximos históricos, en una sesión con sesgo de transición por la semana abreviada de Navidad y cierta toma de beneficios tras el fuerte avance del año.

El apetito por riesgo se sostiene con flujos inversores hacia renta variable, metales preciosos y materias primas, a la espera de unos datos de Estados Unidos aplazados que, según previsiones medianas, apuntarían a un crecimiento anualizado del 3,2% en el tercer trimestre, en un informe que se dará a conocer el martes.

Con todo, a corto plazo podría imponerse la prudencia, con cierta sensación de cansancio tras el fuerte avance en lo que va de año, y muchos gestores podrían optar por esperar a 2026 para definir el rumbo futuro.

Analistas de Bankinter indican en su canal de Telegram que el foco estará "en ir tomando posiciones de cara a 2026 y el 'temor' a quedarse fuera (FOMO)".

"Consideramos que en 2026 el mercado estará apoyado por un ciclo expansivo global y una inflación más elevada de lo deseable pero no problemática, unos tipos de interés que seguirán bajando en EEUU, una menor prima por geoestrategia y unos beneficios empresariales que aumentarán a doble dígito bajo."

En el frente geopolítico, las conversaciones mantenidas en Florida entre representantes de Estados Unidos, Europa y Ucrania para intentar poner fin a la guerra entre Kiev y Moscú fueron calificadas como productivas por el enviado estadounidense Steve Witkoff, aunque desde el Kremlin sostienen que los cambios europeos y ucranianos a las propuestas de Washington no mejoran las perspectivas de paz.

En el plano macroeconómico, la jornada carece de referencias de calado. Además del avance del PIB del tercer trimestre, el martes llegarán desde EEUU los pedidos de bienes duraderos, la producción industrial y la confianza del consumidor de la Conference Board.

El atípico calendario de negociación de la semana también pesa sobre los ánimos: el miércoles habrá cierre anticipado a las 1300 GMT en la bolsa española y el jueves y el viernes no habrá negociación por la Navidad.

Con siete sesiones por delante para clausurar el ejercicio, el IBEX 35 suma cerca de un 48% en 2025 y en diciembre avanza más del 4,5%, lo que abre la puerta a encadenar seis meses de alzas y a registrar el mayor incremento mensual desde mayo.

El lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 33,70 puntos, un 0,20%, hasta 17.136,10 puntos a las 0805 GMT, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,09%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,25%, BBVA retrocedía un 0,08%, Caixabank cedía un 0,10%, Sabadell caía un 0,29%, Bankinter se dejaba un 0,60% y Unicaja Banco subía un 0,14%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,64%, Inditex no tenía variación, Iberdrola se dejaba un 0,63%, Cellnex caía un 0,59% y la petrolera Repsol subía un 0,54%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)