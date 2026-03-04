El IBEX 35 extiende pérdidas tras el desplome en Asia y las amenazas comerciales de EE. UU

4 mar (Reuters) - El IBEX 35 iniciaba la sesión del miércoles con pérdidas, en una jornada marcada por la aversión al riesgo y una caída récord del mercado en Corea del Sur, ante la preocupación de que la ampliación de la guerra en Oriente Próximo provoque una crisis energética que aumente la inflación y retrase los recortes de los tipos de interés. Los mercados españoles también reaccionaban con cautela a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó el martes con cortar todo el comercio con España, después de que La Moncloa se negara a permitir que el ejército estadounidense utilizara las bases en territorio español para misiones relacionadas con los ataques contra Irán.

"Tengo derecho a detener cualquier negocio que tenga que ver con España. Embargos: puedo hacer lo que quiera con ellos, y es posible que lo hagamos con España", dijo Trump.

El canciller alemán, Friedrich Merz, quien se encontraba en la Casa Blanca cuando Trump lanzó las amenazas a Madrid, dijo a la prensa que le había comunicado al mandatario estadounidense que España formaba parte de la UE y que cualquier acuerdo comercial debía incluirla.

Está previsto que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, responda a los comentarios de Trump durante la mañana.

"Atención a si se concreta de alguna forma la amenaza de embargo comercial a España. (...) Recordamos que EE. UU. es actualmente la principal fuente del GNL importado, así como el mercado más importante de nuestras exportaciones fuera de Europa", dijeron los analistas de Renta 4 en una nota a clientes.

En el frente macroeconómico, los inversores también pondrán su atención en los datos del PMI de España, Francia, Alemania, Reino Unido, la eurozona y Estados Unidos, que se conocerán a lo largo del día, además de las cifras de desempleo en el bloque monetario europeo.

"Hoy el mercado seguirá frío, pero sin los retrocesos de ayer. Obviamente el foco sigue en el conflicto en Oriente medio", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"En las últimas horas EE. UU. y Francia han anunciado que ofrecerán apoyo militar al transporte marítimo que circule por el Estrecho de Ormuz. Pese a que se desconoce la viabilidad/capacidad de llevar esto acabo, podría dar algo de estabilidad al mercado hoy", agregaron.

El selectivo español cerró la jornada del martes con una pérdida del 4,6%, la mayor desde abril de 2025, y ha cedido más de un 7% desde el inicio de las operaciones de EE. UU. e Israel en Irán.

A las 0804 GMT, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 35,10 puntos, un 0,21%, hasta 17.027,30 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,44%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,47%, BBVA se anotaba un 0,39%, Caixabank cedía un 0,56%, Sabadell caía un 0,46%, Bankinter se dejaba un 0,71% y Unicaja Banco perdía un 0,64%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,08%, Inditex cedía un 0,62%, Iberdrola se dejaba un 0,05%, Cellnex caía un 0,43% y la petrolera Repsol perdía un 1,45%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; edición de Jesús Calero)