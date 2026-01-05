El ibex 35 ignora de momento el ruido de venezuela y apunta a la macro de eeuu

5 ene (Reuters) - El IBEX 35 arrancó el lunes con un repunte moderado y en máximos históricos, en una sesión en la que los inversores digerían con ⁠calma la intervención de Estados Unidos en ⁠Venezuela y se preparaban para una batería de referencias económicas norteamericanas que podría perfilar el rumbo de la Reserva Federal. Estados Unidos capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, ⁠dijo que ‌iba a poner al ​país sudamericano bajo control estadounidense temporal. Trump dijo a los periodistas el domingo que podría ordenar otro ataque si ​Caracas no coopera con los esfuerzos de Washington para abrir su industria petrolera y detener el narcotráfico.

Con ‌todo, los inversores parecían descartar un claro impacto negativo sobre la economía ‌mundial —al menos a corto plazo— de la intervención ​estadounidense en Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo. En el mercado del petróleo, los precios caían ligeramente ante la opinión de que es poco probable que la acción militar de EEUU perturbe un mercado energético bien abastecido.

Los inversores se centraban en una serie de indicadores macroeconómicos de Estados Unidos que se publicarán a lo largo de la semana y que podrían ser cruciales para anticipar la trayectoria de la política monetaria de la Fed. Los observadores del mercado consideran que la reciente racha de datos positivos en EEUU ⁠invita a pensar en un posible ritmo más lento de recortes de los tipos de interés este año.

El desfile de datos comienza el lunes ​con el ISM manufacturero y culmina el viernes con el informe mensual del mercado laboral estadounidense, tras varios indicadores de empleo que servirán de aperitivo.

También está en el radar la elección del próximo presidente de la Fed por parte de Donald Trump, ya que el mandato de Jerome Powell finaliza en mayo. Trump ha dicho que anunciará su decisión este mes y que el sucesor de Powell será alguien más inclinado a rebajar los costes de la deuda.

Analistas de Renta 4 indicaron ⁠en su canal de Telegram que "las 3 claves principales (de la tendencia alcista) son la IA, las bajadas de tipos de ​la Fed y unos beneficios corporativos expansivos en torno a doble dígito bajo, en términos generales".

"Las noticias sobre la IA siguen empujando al mercado a corto plazo (...), aunque puede llegar a convertirse en un regalo envenenado a medida que avance el año si algunas de las compañías especializadas ‍en su desarrollo salen a bolsa con valoraciones ambiciosas. Pero eso aún no ha sucedido y quedan meses de tranquilidad relativa hasta entonces."

Estos analistas indican que el eventual cambio de régimen en Venezuela, de materializarse, "abaratará el petróleo, lo que reducirá las escasas tensiones inflacionistas y permite pensar en una reconstrucción económica que debería ayudar algo al tono del mercado".

En su segunda sesión de 2026, el IBEX 35 subía un ​0,35% hasta 17.552,9 puntos, su cota más alta de la historia, a las 0805 GMT. El índice registró en 2025 una subida anual de casi el 50%, la segunda mayor en los registros, y en su primera jornada del nuevo año se anotó un 1%, alcanzando máximos históricos.

Por su parte, el ‍índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,67%.

(Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)