El Ibex 35 mantiene los 17.100 puntos pese a caer un 0,27% en la apertura de la semana

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una bajada del 0,27%, lo que ha permitido al selectivo madrileño mantener la cota psicológica de los 17.100 puntos y situarse en los 17.124 hacia las 09.00 horas.

En el terreno empresarial español, hoy se firmará el acuerdo entre Telefónica y los sindicatos para el expediente de regulación de empleo (ERE), que afectará al menos a 4.539 personas en siete filiales de la teleco, así como la prórroga de los tres convenios que amparan a las sociedades implicadas, tras obtener el respaldo de UGT, CCOO y Sumados-Fetico.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban ArcelorMittal (+1,05%), Repsol (+0,51%), Grifols (+0,5%) y IAG (+0,48%). Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Iberdrola (-0,82%) y Enagás (-0,79%).

Las principales bolsas europeas arrancaban la jornada con signo mixto. Londres cedía un 0,42%, París retrocedía un 0,17% y Milán bajaba un 0,03%, mientras que Francfort registraba un leve avance del 0,11%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, ascendía un 1%, hasta situarse en US$61,08, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subía también un 1%, hasta los US$57,11.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1729 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,322%.