El Ibex 35 mide sus fuerzas en una semana marcada por el IPC de EEUU y la cumbre Putin-Trump

11 ago (Reuters) - El IBEX 35 mantenía el tono positivo el lunes, en el arranque de una semana que tendrá como principales referencias un informe de inflación de Estados Unidos y la cumbre entre Rusia y Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania.

La creciente convicción en los mercados financieros de que la Reserva Federal rebajará pronto los tipos de interés, y quizá más de lo previsto inicialmente, permitió que el índice bursátil español cerrara la semana pasada con un pleno de cinco alzas y en sus niveles más altos en 17 años y medio.

No obstante, la semana recién iniciada traerá dos citas que pondrán a prueba la resistencia de la renta variable en dichos niveles. El martes se publica el índice de precios al consumo (IPC) de julio en Estados Unidos, y el viernes se reunirán Donald Trump y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos y Rusia respectivamente.

Desde Bankinter señalan que el mercado quizá estaría pecando de un "optimismo excesivo, (...) incluso ingenuo, y esta semana podríamos tener un baño de realidad".

En su canal de Telegram, estos analistas explican que el IPC estadounidense "podría repuntar en julio tanto en tasa general como subyacente", lo que moderaría las expectativas de relajación monetaria en Estados Unidos, y ven pocas probabilidades de que el encuentro entre Trump y Putin ponga fin al conflicto bélico en Ucrania.

Así las cosas, a las 07:05 GMT del lunes el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 43,30 puntos, un 0,29%, hasta 14.868,20 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,33%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,30%, BBVA se anotaba un 0,31%, Caixabank avanzaba un 0,33%, Sabadell ganaba un 1,30%, Bankinter se revalorizaba un 0,43% y Unicaja Banco subía un 0,50%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,41%, Inditex avanzaba un 0,47%, Iberdrola se revalorizaba un 0,13%, Cellnex ganaba un 0,47% y la petrolera Repsol perdía un 0,19%. (Información de Tomás Cobos, editado por Jorge Ollero Castela)