El IBEX 35 navega sin brújula a la espera de Apple

29 ene (Reuters) - El IBEX 35 abrió el jueves con pocas variaciones y sin un rumbo claro, tras una reunión de la Reserva Federal sin sorpresas y con los inversores pendientes de los resultados de Apple, mientras pesaba la caída superior al 1% del miércoles que alejó al índice de los máximos del 27 de enero. La Reserva Federal (Fed) dejó los tipos sin cambios, como se esperaba, y Jerome Powell habló de un panorama económico en clara mejoría y una inflación aún elevada.

El presidente del banco central evitó pronunciarse sobre si permanecerá como gobernador cuando deje la presidencia en mayo, en un contexto de presiones del presidente Donald Trump para que aplique recortes más agresivos en los tipos de interés. Tras el encuentro, los inversores redujeron al 26% la probabilidad de una relajación de la política monetaria en abril.

Con la temporada de resultados en plena efervescencia, el mercado aguardaba las cifras de Apple el jueves (junto a las de Visa y Mastercard) y de CaixaBank el viernes. En Asia, Samsung Electronics triplicó su beneficio operativo gracias al encarecimiento de los chips en plena carrera por la inteligencia artificial; en Europa, SAP abrió a la baja pese a unos resultados en línea, mientras Deutsche Bank firmó su mayor beneficio anual desde 2007 e ING superó las previsiones apoyada en sólidos ingresos por intereses y comisiones.

En Estados Unidos, los números dejaron sensaciones encontradas: Microsoft cedió un 6,5% en la negociación tras el cierre de la sesión regular por las dudas sobre el retorno de su abultada inversión y una valoración exigente, mientras Meta elevó su previsión de ingresos y "capex" para 2026, impulsando sus títulos un 8% tras el cierre y añadiendo unos 140.000 millones de dólares a su capitalización. En el frente geopolítico, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a Irán de posibles ataques si no alcanza un acuerdo sobre armas nucleares.

En este contexto, analistas de Renta 4 destacaron que "continúa la subida imparable de las materias primas (metales en máximos históricos), apoyados por un contexto de debilidad del dólar y crecientes tensiones geopolíticas (Trump amenaza a Irán con nuevos ataques militares si no alcanza un acuerdo nuclear)". Este entorno empujaba al oro, por su papel de activo refugio, que subía un 3% y superaba los 5.600 dólares la onza. La percepción de riesgo político en Estados Unidos se veía atenuada por señales de acercamiento en Washington: según el New York Times, Trump y el senador demócrata Chuck Schumer dieron pasos el miércoles por la noche para negociar nuevas restricciones a los agentes federales de inmigración, lo que podría evitar un cierre de la Administración.

A las 08:05 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 10,00 puntos, un 0,06%, hasta 17.617,60 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,17%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,13%, BBVA se anotaba un 0,81%, Caixabank avanzaba un 0,42%, Sabadell ganaba un 0,88%, Bankinter se revalorizaba un 0,28% y Unicaja Banco subía un 0,63%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,38%, Inditex cedía un 0,33%, Iberdrola se dejaba un 0,67%, Cellnex caía un 0,23% y la petrolera Repsol subía un 0,53%. (Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)