El ibex 35 pierde fuelle ante la falta de convicción en un final rápido de la guerra

5 mar (Reuters) - El IBEX 35 abría el jueves a la baja, con el apetito por el riesgo aún frágil a medida que la guerra en ‌Oriente Medio se adentra en ‌su ⁠sexto día.

Tras tres jornadas de descensos ligadas al conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el índice rebotó el miércoles ante ciertas esperanzas de un desenlace rápido, pero el mercado sigue ​temiendo una ⁠escalada que ⁠desestabilice la economía mundial y dispare el precio del petróleo y, con ello, la inflación. El conflicto se intensificó en ​las últimas horas, después de que un submarino de Estados Unidos hundiera el miércoles un barco iraní frente ‌a Sri Lanka y de que las defensas aéreas de ​la OTAN destruyeran un misil balístico iraní disparado ​hacia Turquía. Además, el Senado de Estados Unidos respaldó la campaña militar del presidente Donald Trump contra Irán, lo que reduce las expectativas de una resolución rápida de una guerra que ha sacudido los mercados financieros, las redes de transporte y la producción de energía. En paralelo, Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel en la madrugada del jueves.

En el frente energético, ​el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo a Fox News el miércoles que el impacto del conflicto en los mercados energéticos sería un "bache ⁠en el camino" y un "pequeño precio" a pagar por los objetivos militares de Estados Unidos. En cambio, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ‌Kristalina Georgieva, advirtió de que el mundo podría entrar en un largo periodo de inestabilidad a medida que las hostilidades pongan a prueba la resiliencia económica.

"La clave para una estabilización sostenida de los activos de riesgo es la duración del conflicto. Seguimos pensando que será cuestión de semanas, en el peor caso, no de meses", afirman analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"Por eso, la corrección ofrecerá una buena oportunidad de entrada a precios más bajos en los sectores ‌que nos gustan: defensa, semis, utilities (grupos de distribución de electricidad y gas), infraestructuras, bancos, petróleo…", añaden. Con todo, desde Asia llegaban señales ⁠más favorables: el indicador surcoreano KOSPI recuperó terreno tras el rebote de Wall Street, mientras las acciones chinas ‌subían después de que la cúpula del partido en Pekín presentara sus objetivos económicos y de ⁠desarrollo tecnológico.

Por lo demás, el mercado mantiene la vista puesta en el informe ⁠de empleo de Estados Unidos que se publicará el viernes. Antes, el jueves contará con dos referencias laborales: el informe Challenger de despidos y las cifras semanales de solicitudes de subsidio por desempleo.

A las 0811 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 81,90 puntos, un 0,47%, hasta 17.405,10 puntos, mientras que el índice de grandes ‌valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,43%.

En el ​sector bancario, Santander perdía un 1,50%, BBVA retrocedía un 0,88%, Caixabank cedía un 1,18%, Sabadell caía un 1,34%, Bankinter se dejaba un 1,70% y Unicaja Banco perdía un 1,02%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,03%, Inditex avanzaba un 0,90%, Iberdrola se revalorizaba un 0,13%, Cellnex ganaba un ‌0,30% y la petrolera Repsol subía un 2,73%. (Información de Tomás Cobos; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)