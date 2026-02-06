El IBEX 35 profundiza la caída con el mercado en modo aversión al riesgo y Sabadell a la baja

6 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió el viernes a la baja y profundizaba la corrección de la víspera, la mayor desde noviembre de 2025, en un clima de aversión al riesgo que ha puesto patas arriba metales, criptomonedas y renta variable

Las dudas en torno a la inteligencia artificial —por el elevado gasto sin visibilidad de rentabilidad y el temor a que sus herramientas desplacen negocios tradicionales de software— avivaban la cautela, castigando activos con mayor componente especulativo como las criptomonedas o la plata. A este telón de fondo, se sumaba el desplome del 15% de Amazon en las plataformas electrónicas tras proyectar para este año un aumento de más del 50% de la inversión y la creciente presión sobre la Reserva Federal (Fed) para recortar tipos en su próxima reunión ante nuevas señales de estrés en el mercado laboral de Estados Unidos

Un sondeo de la firma de recolocación Challenger, Gray & Christmas mostró que los despidos anunciados por empresas estadounidenses se dispararon en enero al nivel más alto para ese mes en 17 años

Pese a tratarse del primer viernes del mes, la Fed no contará con la habitual publicación del informe mensual de empleo de Estados Unidos, retrasado por el reciente breve cierre de la Administración

Pese a los nubarrones, algunos observadores ven síntomas de mejoría y consideran lógica la toma de beneficios tras las fuertes subidas del pasado ejercicio

"La corrección del mercado se puede considerar razonable y hasta saludable (como ejemplo, los semiconductores habían subido en enero +13%)", dijeron analistas de Bankinter en su canal de Telegram

"Solo ha transcurrido un mes del año y a lo largo del ejercicio es más que probable que sigamos viendo vaivenes de mercado (afectados por geoestrategia y salidas a bolsa de la IA hacia final de año). En el medio plazo, los fundamentales deberían imponerse y demostrar que el fondo del mercado sigue siendo sólido." En España, el retroceso se veía acentuado por Sabadell, que caía más de un 6% tras informar el viernes de que sus ingresos por préstamos siguieron bajo presión en el cuarto trimestre por la bajada de los tipos de interés. La entidad también anunció que había recibido la autorización del Banco Central Europeo para una recompra de acciones por 800 millones de euros

Sergio Ávila, analista de IG, indica que "el combo 'beneficio sólido + devolución de capital + sucesión sin sustos' es, de entrada, constructivo para la acción (de Sabadell)"

"Donde se abre el debate es en el futuro de los márgenes: si el ciclo de tipos entra en fase de recortes, el banco tendrá que compensar presión en el margen de intermediación con más comisión, eficiencia y volumen." Tras perder un 2% el jueves, a las 0802 GMT del viernes el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 74,30 puntos, un 0,42%, hasta 17.654,40 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,25%

En el conjunto de la semana, el IBEX 35 muestra un descenso del 1,16%

En el sector bancario, Santander perdía un 0,76%, BBVA retrocedía un 0,23%, Caixabank cedía un 0,73%, Bankinter se dejaba un 0,97% y Unicaja Banco perdía un 0,44%

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,44%, Inditex cedía un 1,06%, Iberdrola se dejaba un 0,03%, Cellnex caía un 0,93% y la petrolera Repsol subía un 0,84%

(Información de Tomás Cobos; edición de María Bayarri Cárdenas)