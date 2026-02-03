El IBEX 35 prolonga el tirón alcista ante la calma en los metales y la desescalada geopolítica

3 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió el martes al alza, extendiendo el repunte de la víspera —cuando superó por primera vez los 18.000 puntos—, favorecido ⁠por la distensión geopolítica y cierta ⁠calma tras la montaña rusa en los metales en la víspera.

El acuerdo de Washington con Nueva Delhi y la reanudación prevista de las conversaciones nucleares con Irán devolvieron algo de estabilidad ⁠al mercado, ‌mientras la ​nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal por parte del presidente Donald Trump seguía apuntalando al ​dólar y moderando las expectativas de recortes rápidos de tipos. Tras las turbulencias del lunes en el ‌mercado de metales, el martes el oro subía un 3% ‌en Asia y la plata ganaba un 5%. ​Los metales preciosos, las bolsas y el dólar han sufrido bandazos desde la nominación de Warsh, ya que el mercado lo considera menos partidario de recortes agresivos en los tipos de interés que otros candidatos.

En el ámbito macroeconómico, los inversores analizaban el PMI manufacturero del ISM de EEUU, que registró su mejor lectura desde agosto de 2022, apuntando a una economía industrial en recuperación. Sin embargo, el esperado informe oficial de empleo de enero podría no publicarse este viernes si se produce un cierre parcial ⁠de la Administración, lo que dejaría a los inversores sin una referencia clave. En el ámbito comercial y geopolítico, Trump desveló el ​lunes un acuerdo con India que recorta aranceles a bienes indios a cambio de que Nueva Delhi frene compras de crudo ruso y reduzca barreras comerciales. Además, EEUU e Irán tienen previsto reanudar el viernes en Turquía las conversaciones nucleares.

La temporada de resultados seguía en primer plano: la francesa Publicis, grupo de publicidad y marketing, superó las previsiones de los analistas con sus ingresos del ejercicio 2025. En España, el banco Unicaja anunció el martes que su beneficio ⁠neto aumentó un 6,1% en el cuarto trimestre en comparación con el mismo periodo de 2024, ya que ​el aumento de las comisiones y la reducción de las provisiones generales compensaron la disminución del margen de interés.

De cara al resto de la semana, el foco empresarial estará en AMD (el martes tras el cierre europeo); Santander, Infineon, Crédit Agricole, UBS Group, Alphabet y ‍Qualcomm (miércoles); BBVA, Shell, ArcelorMittal, BNP Paribas, ConocoPhillips y Amazon (jueves); y Banco de Sabadell y Société Générale (viernes).

A las 08:15 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 134,20 puntos, un 0,74%, hasta 18.249,40 puntos, en la que podría ser su tercera jornada consecutiva al alza, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,79%.

En el sector bancario, ​Santander subía un 1,54%, BBVA se anotaba un 1,37%, Caixabank avanzaba un 0,70%, Sabadell ganaba un 1,38%, Bankinter se revalorizaba un 0,78% y Unicaja Banco perdía un 1,28%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica apenas variaba, Inditex cedía un 0,32%, Iberdrola se revalorizaba un 0,82%, Cellnex ganaba un 0,35% ‍y la petrolera Repsol perdía un 0,61%. (Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)