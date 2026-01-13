El IBEX 35 rebasa récords con la geopolítica al rojo vivo y la mira en la Fed

( )

13 ene (Reuters) - El IBEX 35 arrancó el martes con sesgo alcista y en zona de máximos históricos, tras cinco sesiones de variaciones mínimas que evidenciaron la falta ⁠de dirección del mercado en un contexto ⁠de tensiones geopolíticas y reajuste de las expectativas sobre tipos de interés.

Los inversores ponían el foco en el IPC que se publica en Estados Unidos (1330 GMT) y en las implicaciones para la Reserva Federal, ⁠mientras seguían ‌evaluando la ​presión política sobre el banco central y varios frentes internacionales. El mercado aún está digiriendo la investigación penal abierta por el ​Gobierno del presidente Donald Trump contra Jerome Powell, interpretada como una escalada en la campaña para forzar recortes de ‌tipos más rápidos, y que ha suscitado rechazo entre antiguos dirigentes de ‌la Fed y figuras del propio Partido Republicano.

"Permanece una ​cierta incomodidad en el mercado por la intensificación de las presiones de Trump sobre la Fed (demandas contra Powell) puesto que eso podría llevar a tipos más bajos de lo técnicamente adecuado a lo largo de 2026, lo que podría terminar derivando en un repunte de la inflación más adelante", dijeron analistas de Bankinter en su canal de Telegram. La principal referencia del día es el IPC de EEUU, que según un sondeo de Reuters, mostrará una aceleración de la inflación en diciembre, al disiparse algunas distorsiones derivadas del cierre de la Administración que habían reducido ⁠artificialmente la tasa en noviembre.

El dato podría reforzar las expectativas de que la Fed mantenga sin cambios los tipos este mes, aunque desde Bankinter indican que ​el mercado no lo interpretará negativamente. "En primer lugar, porque ese nivel ya es de por sí más bien bueno. Y, en segundo lugar, porque la cifra no se considerará del todo fiable debido a las distorsiones en la recogida de datos posterior al cierre parcial del Gobierno americano."

La otra gran referencia de la semana es el posible fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la legalidad de los aranceles de Trump, previsto para el miércoles, con los mercados igualmente atentos a varios frentes ⁠de política internacional. En este sentido, se mantiene el foco sobre Groenlandia, ante la insistencia de Trump de que que Washington ​debería controlar el territorio ártico para evitar avances de Rusia o China. Con este telón de fondo, un grupo bipartidista de congresistas visitará Dinamarca y en el Capitolio se gestionan medidas para impedir una eventual toma de control. Además, continúa la vigilancia sobre Irán, donde la represión de las protestas ha ‍dejado cerca de 600 muertos. Teherán dijo el lunes que mantiene abiertas las comunicaciones con Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump consideraba una posible acción militar por la violencia letal contra los manifestantes. Con estos mimbres, a las 0805 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 53,00 puntos, un 0,30%, hasta 17.726,80 puntos, el nivel más alto de su historia, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst ​300 avanzaba un 0,12%. En el sector bancario, Santander subía un 1,04% , BBVA se anotaba un 0,14%, Caixabank avanzaba un 0,28%, Sabadell ganaba un 0,21%, Bankinter se revalorizaba un 1,14% y Unicaja Banco subía un 0,80%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,76%, Inditex avanzaba un 0,80%, Iberdrola se revalorizaba un 0,11%, ‍Cellnex caía un 1,16% y la petrolera Repsol subía un 0,46%. (Información de Tomás Cobos; edición de María Bayarri Cárdenas)