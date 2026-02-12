El IBEX 35 recupera el tono con resultados en el foco y la inflación de EEUU en el radar

12 feb (Reuters) - El IBEX 35 arrancó el jueves con un leve repunte tras dos sesiones de repliegue, en una jornada dominada por la avalancha de resultados europeos y por el reajuste de expectativas sobre los tipos de interés en Estados Unidos tras el sólido informe de empleo de enero

Mientras los inversores recortan aún más las apuestas a un recorte inminente por parte de la Reserva Federal (Fed), el foco se desplaza ahora al dato de inflación del viernes. La creación de empleo en enero sorprendió al alza y el desempleo bajó al 4,3%, pero algunas voces advierten de que la estadística podría sobrevalorar la fortaleza del mercado laboral, toda vez que las revisiones de los meses previos indicaron que en 2025 se generaron 181.000 puestos, lejos de los 584.000 calculados con anterioridad

En la casa de valores Renta 4 destacan que "el mercado da mayor peso al buen dato de empleo de enero, con repuntes de TIr es (mayores en el corto que en el largo plazo), retrasando el primer recorte de tipos de la Fed del año de junio a julio y eliminando la posibilidad de una tercera bajada en 2026"

Según IRPR, una herramienta de futuros monetarios de LSEG, hay en torno a un 20% de probabilidad de un recorte de los tipos de interés en marzo, mientras que para junio el porcentaje sube a algo más del 60%. Entre las referencias corporativas, Siemens mejoró su estimación anual tras superar las previsiones en el primer trimestre, lo que daba soporte a los mercados en Europa. Por su parte, Outokumpu batió las expectativas con su beneficio operativo del cuarto trimestre y anticipó un aumento de resultados en el corto plazo

En conjunto, el panorama para la salud corporativa europea ha mejorado —según datos de LSEG—, si bien se sigue esperando una caída de los beneficios del cuarto trimestre, lo que podría suponer el peor desempeño de los últimos siete trimestres

A las 08:02 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 76,20 puntos, un 0,42%, hasta 18.120,70 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,55%

En el sector bancario, Santander subía un 0,38%, BBVA se anotaba un 0,84%, Caixabank avanzaba un 0,70%, Sabadell ganaba un 0,68%, Bankinter se revalorizaba un 0,43% y Unicaja Banco subía un 0,96%

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,14%, Inditex avanzaba un 0,81%, Iberdrola se dejaba un 0,28%, y Cellnex ganaba un 0,14%. Despuntaba Repsol, con un alza del 0,64% ante un flujo de noticias positivo. Las autoridades de Libia adjudicaron varios bloques de exploración de petróleo y gas a petroleras extranjeras, entre ellas Repsol, mientras se espera que Chris Wright, secretario de Energía de EEUU, de visita en Venezuela, se reúna con ejecutivos de Chevron y la petrolera española, entre otras, para abordar la recuperación de la industria petrolera del país sudamericano

(Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)