El IBEX 35 repunta en Reyes: el mercado digiere Venezuela y mira al empleo de EEUU

6 ene (Reuters) - El IBEX 35 cotizaba el martes con un leve repunte, prolongando las ganancias de las dos primeras sesiones del año, en una jornada previsiblemente más liviana por el festivo de Reyes y con los inversores pendientes de los acontecimientos en Venezuela y de los datos de empleo de Estados Unidos. El mercado parece haber digerido con calma los últimos eventos en Venezuela, después de que Donald Trump enviara tropas estadounidenses a Caracas el sábado para capturar al presidente Nicolás Maduro y trasladarlo a Nueva York, donde el lunes se declaró inocente de cargos de narcotráfico.

De momento, el efecto sobre el apetito por el riesgo es limitado ante la percepción de que no habrá una gran desestabilización ni una guerra prolongada en el país sudamericano, cuya economía es relativamente pequeña pese a sus enormes reservas de crudo. Trump planea reunirse esta semana con ejecutivos de petroleras estadounidenses para debatir la producción venezolana, y parlamentarios republicanos dijeron que Washington no planea ocupar o reconstruir Venezuela. Asimismo, una evaluación de la CIA presentada al presidente Donald Trump concluyó que altos cargos leales a Nicolás Maduro, incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez, eran los mejor posicionados para mantener la estabilidad del país tras el derrocamiento de Maduro.

En el frente macroeconómico, los inversores prevén al menos dos recortes de tipos de la Reserva Federal (Fed) este año y aguardan el informe mensual del mercado laboral estadounidense del viernes para afinar sus apuestas. El presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo el lunes que la inflación se modera lentamente, pero existe el riesgo de un repunte del desempleo, lo que elevó las expectativas de un recorte. Para la decisión de la Fed del 28 de enero, los mercados apuntan actualmente a un 84% de probabilidades de que se mantengan los tipos de interés, según datos de IRPR, una herramienta de futuros monetarios de LSEG.

Con este panorama, a las 0805 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 44,90 puntos, un 0,25%, hasta 17.659,30 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,31%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,66%, BBVA se anotaba un 0,44%, Caixabank avanzaba un 0,28%, Sabadell ganaba un 0,70%, Bankinter se revalorizaba un 0,70% y Unicaja Banco subía un 0,07%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,52%, Inditex cedía un 0,39%, Iberdrola se dejaba un 0,51%, Cellnex ganaba un 0,55% y la petrolera Repsol subía un 0,68%.

(Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)