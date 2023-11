9 nov (Reuters) - El índice bursátil español Ibex-35 repuntaba ligeramente en la apertura del jueves y recuperaba el nivel de los 9.300 puntos, ya que el impulso alcista al alejarse el temor a una ampliación del conflicto entre Hamás e Israel se veía contrarrestado por señales desfavorables del Banco Central Europeo (BCE).

El miércoles llegaron varios comentarios del BCE que ponían en duda la reciente percepción entre los inversores de que los tipos de interés en la eurozona habrían tocado techo, limitando el impacto positivo en la renta variable del abaratamiento del petróleo.

El economista jefe del BCE afirmó que no había visto progresos suficientes en la contención de la inflación, mientras el jefe del banco central irlandés dijo que no hay que descartar nuevas subidas de los tipos de interés, algo que los mercados no esperaban en absoluto, y el presidente del Bundesbank señaló que el "último tramo" hacia el objetivo de inflación puede ser el más difícil.

A todo ello se sumaron las nuevas perspectivas de inflación del BCE a un año, que aumentaron en medio punto hasta +4,0%, frente al +3,5% anterior.

"Aunque (el BCE) mantuvo la previsión a 3 años en 2,5%, su nueva estimación a 1 año sugiere que la inflación tardará más tiempo del previsto en controlarse, sobre todo ante factores estructurales (mercado laboral, demografía, desglobalización, transición energética..., todos ellos factores fuera del control del BCE), lo que a su vez apunta a que tendrá que mantener tipos restrictivos (> 2%-2,5%) durante una larga temporada", dijo la casa de valores Renta 4.

La sesión será parca en indicadores macroeconómicos, con el informe semanal de desempleo de Estados Unidos como única referencia, después de conocerse una caída de los precios en China, donde por lo demás la atención está en el atribulado sector inmobiliario.

Con este contexto, a las 0811 GMT del jueves, el selectivo bursátil español Ibex-35 subía 24,10 puntos, un 0,26%, hasta 9.307,90 unidades, su nivel más alto desde el 12 de octubre, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,13%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,46%, BBVA se anotaba un 0,13%, Caixabank avanzaba un 0,18%, Sabadell ganaba un 1,30%, Bankinter se revalorizaba un 0,39% y Unicaja Banco subía un 0,59%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,11%, Inditex cedía un 0,41%, Iberdrola se revalorizaba un 0,86%, Cellnex ganaba un 0,96% y la petrolera Repsol subía un 0,07%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)