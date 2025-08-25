El Ibex 35 retrocede ante la cautela por el discurso de Powell

25 ago (Reuters) - El índice bursátil español IBEX 35 abría la sesión del lunes con pérdidas, en un momento en que los inversores acogían con cautela la probable reanudación de los recortes de los tipos de interés en Estados Unidos.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejó la puerta abierta el viernes a un recorte de tipos el mes que viene sin comprometerse plenamente a ello.

El cambio de rumbo expansionista de Powell ha empujado a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar y ha favorecido las perspectivas de resultados empresariales, aunque también implica que los dirigentes monetarios ven ahora más peligro de desaceleración del empleo y la economía.

"El peor desenlace razonable para la sesión de hoy sería una modesta toma de beneficios, reacción natural tras el rebote del viernes por la tarde en NY", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

La euforia del mercado también se pondrá a prueba el viernes, cuando se conozcan los precios del consumo personal en EEUU, que se espera que muestren un repunte de la inflación subyacente hasta su nivel más alto desde finales de 2023, el 2,9%. Las miradas también estarán puestas esta semana en los resultados de Nvidia, que se conocerán el miércoles. Las opciones implican que las acciones podrían oscilar casi un 6% en cualquier dirección en función del resultado, lo que causaría olas en el mercado en general dada la valoración en cuatro billones de dólares de la empresa.

"Esta semana podría ser continuista hasta el miércoles, cuando se impondrá la clásica tensión previa a la publicación de resultados de Nvidia ese día al cierre de NY", agregaron en Bankinter.

A las 0714 GMT del lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 76,80 puntos, un 0,50%, hasta 15.320,00 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,34%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,49%, BBVA retrocedía un 0,91%, Caixabank cedía un 0,45%, Sabadell ganaba un 0,18%, Bankinter se dejaba un 0,38% y Unicaja Banco perdía un 0,33%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,77%, Inditex cedía un 0,34%, Iberdrola se dejaba un 0,90%, Cellnex ganaba un 0,19% y la petrolera Repsol perdía un 0,47%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por Jorge Ollero Castela)